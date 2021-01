Nächster Patzer des BVB!

Das Team von Trainer Edin Terzic unterlag im spektakulären Verfolgerduell zum Rückrundenauftakt der Bundesliga mit 2:4 bei Borussia Mönchengladbach und offenbarte dabei erneut große Probleme im Defensivverhalten. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nicol Elvedi brachte die Fohlen früh in Führung, bevor Erling Haaland die Partie mit einem Doppelpack zu Gunsten der Dortmunder drehte. Doch Elvedi erzielte noch vor der Pause den erneuten Ausgleich, Ramy Bensebaini kurz nach dem Wiederanpfiff die erneute Führung für das Team von Marco Rose. Marcus Thuram entschied die Partie in der Schlussviertelstunde. Es ist bereits die dritte sieglose Partie für Dortmund in Folge. (Die Tabelle der Bundesliga)

Elvedi und Haaland mit Doppelpack

Den besseren Start erwischten die Gladbacher. In den Anfangsminuten kamen die Dortmunder kaum aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Und die Rose-Elf ging früh in Führung, im zweiten Anlauf zählte der Treffer dann auch.

Zunächst traf Florian Neuhaus in der 2. Minute, doch nach Videostudium erkannte Schiedsrichter Manuel Gräfe den Treffer ab – Jonas Hofmann hatte den Ball unfair erobert. In der 11. Minute war dann alles korrekt Nico Elvedi wurde nach einem Freistoß von Hofmann allein gelassen und köpfte unhaltbar für Roman Bürki ein. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Im Anschluss wachte Dortmund auf. Und drehte durch Erling Haaland die Partie. In der 22. Minute spielte Jadon Sancho einen Ball in die Schnittstelle, in die Haaland in für ihn typischer Manier gestartet war. Mit einem Chip-Ball ins lange Eck ließ der Norweger Gladbach-Torwart Yann Sommer keine Chance.

Fohlen hellwach nach Wiederanpfiff

Sechs Minuten später zeigte der BVB eine tolle Kombination über Marco Reus, Jude Bellingham und Sancho, der den Ball erneut zu Haaland durchsteckte. Erneut blieb der 20-Jährige eiskalt. Doch vier Minuten später die Gladbacher Antwort – erneut nach einem Freistoß. Bürki patzte nach einer Hereingabe von Lars Stindl und wehrte den Ball nach vorne ab. Wieder war es Elvedi, der die Chance nutzen konnte und aus kurzer Distanz einschob.

Beide Teams hätten im Verlauf der ersten Hälfte noch weitere Tore machen können. Doch Haaland, Sancho und Neuhaus vergaben teils beste Chancen.

Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Fohlen erneut wacher und bestraften das fahrlässige Abwehrverhalten der Dortmunder ein drittes Mal. Ramy Bensebaini wurde auf der linken Seite nur halbherzig angegriffen, der Algerier schlenzte den Ball unbedrängt ins lange Eck zum 3:2. Wenige Minuten später vergab Alassané Pléa die Riesenchance, die Führung noch auszubauen. Der Franzose schon den Ball Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Doch Dortmund gab nicht auf und drückte die Fohlen tief in ihre Hälfte hinein. Erfolgreich waren sie dabei nicht, im Gegensatz zu den Fohlen. Der eingewechselte machte in der 78. Minute mit einem Kopfballtor nach Ecke den Deckel auf die Partie - es war der dritte BVB-Gegentreffer nach einer Standardsituation in dieser Partie.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)