Der 4. Spieltag läuft in vollen Zügen. Auch am Montag stehen in der Nations League wieder einige interessante Spiele auf dem Programm (SERVICE: Spielplan Nations League).

In der höchsten Liga A empfängt Spanien England in Sevilla. (Nations League: Spanien - England ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) Das Hinspiel konnten die Iberer mit 2:1 für sich entscheiden.

England gegen Spanien unter Zugzwang

Die Ausgangslage der beiden Teams ist völlig unterschiedlich. Während die Spanier mit sechs Punkten unangefochten an der Spitze ihrer Tabelle stehen und mit einem Sieg bereits die Finalrunde klar machen können, müssen die Engländer mit nur einem Punkt aus zwei Spielen um den Abstieg aus der A-Liga bangen. Nur mit einem Sieg in Spanien wird der Traum von der Finalrunde am Leben erhalten.

ANZEIGE: Die UEFA Nations League live bei DAZN - jetzt Gratis-Monat sichern!

Bei den Engländern feierte BVB-Profi Jadon Sancho beim 0:0 in Kroatien sein Debüt für die "Three Lions". "Er agierte mutig, hat die Kollegen mitgenommen – und genau das ist es, was du erwartest von jungen Leuten", sagte Teamkollege und Tottenham-Spieler Eric Dier nach der Partie.

Das Spiel in Rijeka fand vor leeren Rängen statt, nachdem Kroatien in Folge des Hakenkreuz-Skandals von 2015 zu zwei Geisterspielen verurteilt worden war.

Nations League: Island empfängt die Schweiz

Ebenfalls in der A-Liga kommt es zum Duell Island gegen die Schweiz (Nations League: Island - Schweiz ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Isländer brauchen dringend den Sieg, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

Die Schweiz hat derweil noch Hoffnung auf den Einzug in die Finalrunde. Doch dazu sollten die Eidgenossen nach Möglichkeit gewinnen, um die an der Spitze thronenden Belgier einzuholen. Diese hatten die Schweizer am Wochenende mit 2:1 besiegt. Romelu Lukaku traf doppelt für den WM-Dritten. Für die Schweizer war Mario Gavranovic erfolgreich.

Spanien - England: Hier können Sie das Spiel LIVE verfolgen:

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1

Die Nations League heute im Überblick:

Gruppe A2

20.45 Uhr: Island - Schweiz

Gruppe A4

18:00 Uhr: Spanien - England

Gruppe B3

20.45 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Nordirland

Gruppe C2

20.45 Uhr: Estland - Ungarn

20.45 Uhr: Finnland - Griechenland

Gruppe D2

20.45 Uhr: Luxemburg - San Marino

20.45 Uhr: Weißrussland - Moldawien