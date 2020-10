Robert Lewandowski droht bei Polens Nationalmannschaft auszufallen.

Der Stürmer musste beim 0:0 gegen Italien in der Nations League in der 82. Minute nach einem Schlag auf das Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt werden.

Allerdings hat sich der Star des FC Bayern nicht schwerer verletzt.

Jakub Kwiatkowski, Pressesprecher des polnischen Fußballverbandes, erklärte am Montag: "Verletzung ist ein zu großes Wort. Robert hat nach einem Schlag auf den Knöchel eine schwere Prellung und ein Hämatom erlitten."

Lewandowski werde sich am Montag einer weiteren Untersuchung unterziehen.

Lewandowskis Blessur "eine Frage von Tagen"

"Die Physiotherapeuten werden versuchen, ihn für das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Mittwoch fit zu bekommen", meinte Kwiatkowski.

Die Blessur sei nicht schwer, aber schmerzhaft.

"Tatsächlich ist es nur eine Frage von ein paar Tagen. Wir werden sehen, ob die Zeit für ihn ausreichen wird, um an diesem Spiel teilzunehmen", so Polens Pressesprecher.

Am Donnerstag steht für den FC Bayern das Nachholspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (LIVE im TV auf SPORT1) an. Nach SPORT1-Informationen plant Trainer Hansi Flick dabei ohnehin mit Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting, der am Montag vorgestellt wurde, in der Sturmspitze.

Spätestens am Wochenende gegen Arminia Bielefeld sollte Lewandowski aber wieder mitwirken können.