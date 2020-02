Paris Saint-Germain schlägt Girondins Bordeaux und setzt nach der 1:2-Pleite gegen Borussia Dortmund in der Champions League ein Zeichen. Das Team von Thomas Tuchel gewann am Sonntagabend mit 4:3 (2:2) (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Bordeaux eröffnete die Partie durch einen Treffer von Ui-jo Hwang (18.). Paris schüttelte sich kurz und kam durch Edinson Cavani (25.) zum Ausgleich. Es war der 200. Treffer Cavanis im PSG-Trikot. Der Uruguayer ist Rekordtorschütze des Klubs. Der 33-Jährige wird den Verein zum Saisonende verlassen.

PSG kassiert kuriosen Gegentreffer

Kurz vor der Pause wurde es sehr kurios. Zunächst drehte Marquinhos (45.+1) die Partie. Dann schoss PSG-Keeper Sergio Rico nach einer Rückgabe überhastet Bordeauxs Pablo (45.+5) an - von dem aus der Ball ins Tor sprang.

In der zweiten Hälfte zogen die PSG-Stars noch einmal an und kamen durch Marquinhos (63.) und Kylian Mbappé (69.) zum Heimerfolg. Ruben Pardos (83.) Anschlusstreffer reichte nicht mehr für Bordeaux.

Neymar fliegt vom Platz

Kurz vor Schluss flog Superstar Neymar (90.+3) mit Gelb-Rot vom Feld. Der Brasilianer wurde gefoult und revanchierte sich nur Sekunden später direkt vor den Augen des Schiedsrichters, der den 28-Jährigen daraufhin zu Recht des Feldes verwies.

Bereits vergangenen Spieltag zeigte PSG ein Torfestival, als es gegen AC Amiens ein 4:4-Unentschieden gab.

Paris lief in einem Coronavirus-Trikot auf. Auf diesem fand sich eine solidarische Bekundung an die chinesische Bevölkerung, die am meisten unter dem Coronavirus leidet.

Paris bleibt nach dem Heimsieg souveräner Tabellenführer. Mit nun 65 Punkten hat PSG 13 Zähler Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille. (Die Tabelle der Ligue 1)