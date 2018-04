Liverpool-Manager Jürgen Klopp kann sich ein relativ frühes Karriere-Ende sehr gut vorstellen. "Ich werde nicht im Alter von Jupp Heynckes noch als Trainer arbeiten. Ich bewundere, was er macht, aber ich werde das nicht tun. Das ist eine ganz klare Entscheidung, da kann auch fragen wer will", sagte der 50-Jährige im Interview bei Sky.

Es sei keineswegs ausgeschlossen, "dass ich deutlich früher als das Trainer normalerweise tun, sage: 'Das war es jetzt'", so Klopp: "Ich spüre, dass es super intensiv ist, und ich habe nicht vor, auf der Trainerbank über die Wupper zu gehen."

Klopp will Pause nach Liverpool machen

Schon nach seiner Zeit in Liverpool werde er "sicher ein Jahr Pause machen, das ist ein klares Agreement mit meiner Familie. Aus heutiger Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass ich dann auch sage: 'Das hat jetzt auch echt Spaß gemacht.'" Klopps Vertrag bei den Reds läuft noch bis 2022.

Jupp Heynckes war im vergangenen Oktober im Alter von 72 Jahren auf die Trainerbank von Bayern München zurückgekehrt und führte den Klub nach der Entlassung von Carlo Ancelotti zur sechsten Meisterschaft in Folge.

In DFB-Pokal und Champions League sind die Bayern weiterhin vertreten und dürfen damit auf das Triple hoffen. Im Sommer wird Heynckes durch Niko Kovac beerbt, derzeit noch Trainer bei Eintracht Frankfurt.

Auch Klopp war in den Medien immer wieder lose als Heynckes-Nachfolger gehandelt worden, eine Anfrage gab es allerdings nie wie er betont: "Wenn die Bayern wirklich interessiert gewesen wären – unabhängig davon, ob ich es gemacht hätte – wäre das ein komplizierter Wechsel gewesen, denn ich stehe hier noch vier Jahre unter Vertrag. Deswegen macht es total Sinn, dass sie nicht angefragt haben."

Rückkehr zum BVB möglich

Eine Ausstiegsklausel habe der gebürtige Schwabe demnach "noch nie" in einem seiner Verträge stehen gehabt.

Dennoch scheint eine Rückkehr in die Bundesliga nicht ausgeschlossen, wenn auch nicht unbedingt als Trainer. "Ich hatte in Mainz und Dortmund eine Weltklasse-Zeit - wahrscheinlich gehe ich irgendwann dorthin zurück. Als Trainer muss das aber nicht unbedingt sein", so der 50-Jährige, der betont, dass seine Zeit bei den Schwarzgelben dafür einfach "zu gut" gewesen sei.