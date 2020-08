Harry Maguire wurde nach seinem Urlaubs-Eklat in Griechenland verurteilt!

Ein Gericht in Syros sprach den Kapitän von Manchester United in Abwesenheit in allen Anklagepunkten schuldig wegen wiederholter Körperverletzung, versuchter Bestechung, Gewalt gegen Beamte und Beleidigung.

Das Strafmaß lautet 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Maguire hat bereits bekanntgegeben, dass er gegen das Urteil in Berufung gehen wird. "Ich bleibe stark und zuversichtlich was unsere Unschuld in dieser Angelegenheit angeht", sagte der 27-Jährige: "Wenn überhaupt, dann sind ich, meine Familie und Freunde die Opfer."

Manchester United warf den griechischen Behörden vor, die sowohl Anklagepunkte als auch Indizien zu spät vorgelegt zu haben.

Daher gehe Maguire in Berufung , "um eine komplette und faire Anhörung zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen", wie es in einem Statement hieß.

Maguire beteuert Unschuld

"Harry Maguire hat auf nicht schuldig plädiert bei allen ihm vorgeworfenen Vergehen und betont weiterhhin mit Nachdruck seine Unschuld", schrieb ManUnited weiter.

Neben dem United-Star wurde auch sein Bruder Joe und ein Kumpel schuldig gesprochen.

Ungeachtet der Verhaftung war Maguire am Dienstag für das Aufgebot der englischen Nationalmannschaft für die Nations League nominiert worden.

Schlägerei mit Maguire auf Mykonos

Nachdem er im Urlaub auf der Insel Mykonos einen Polizisten geschlagen haben soll, war der Kapitän von Manchester United vorläufig festgenommen worden und musste auf der Nachbarinsel Syros vor Gericht erscheinen.

Auf Bildern war zwei Tage später zu sehen, wie der 27-Jährige das Gericht der Nachbarinsel Syros in Begleitung seines Anwaltteams verließ.

Mittlerweile ist Maguire wieder in England, am Prozess nahm er nicht persönlich teil, sondern wurde von drei griechischen und mindestens einem Anwalt seines Klubs Manchester United vertreten.

Der 27-Jährige war am Freitag an einer Schlägerei zwischen zwei Touristengruppen beteiligt. Die Polizei-Beamten waren gerufen worden, um die Schlägerei zu beenden, gerieten dann aber offenbar selbst in die Auseinandersetzung.

"Der Fußballspieler hat einen Polizisten beschimpft und anschließend geschlagen", sagte ein Sprecher dem griechischen Fernsehsender ERT. Zusammen mit zwei britischen Landsleuten wurde der englische Nationalspieler daraufhin zur Polizeiwache gebracht.

Die griechische Polizei gab eine Erklärung ab, in der er und die beiden anderen Männer im Alter von 28 und 29 Jahren der "Gewalt gegen Beamte, Ungehorsam, Körperverletzung, Beleidigung und versuchte Bestechung eines Beamten" beschuldigt wurden.

Angriff auf Schwester der Auslöser

Auslöser der Schlägerei soll ein Angriff mit einem scharfen Gegenstand auf Maguires Schwester Daisy gewesen sein. Vor Gericht erklärten die Anwälte des Fußballers, der Frau sein von zwei mysteriösen Albanern eine Vergewaltigunsdroge injiziert worden.

Sie sei daraufhin zusammengebrochen, was die Schlägerei ausgelöst hätte - die beiden Angreifer seien dabei geflohen.

Ein Polizist gab vor Gericht unterdessen an, Maguire habe versucht, ihn und seine Kollegen zu bestechen. "Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Kapitän von Manchester United. Ich bin sehr reich. Ich kann dir Geld geben, ich kann dich bezahlen. Bitte lass uns gehen", soll der Verteidiger gesagt haben.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)