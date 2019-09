"Dublin, 14. Dezember." Das hat Conor McGregor auf seinem Twitter-Kanal gepostet. Ob es sich dabei um den Termin seines erwarteten Comebacks in der UFC handelt, blieb zunächst unklar.

Der Superstar hatte im August bei ESPN bekanntgegeben, dass er vorhabe wieder einen UFC-Kampf zu bestreiten. Sein Tweet wurde nur zwei Tage nach dem Sieg seines möglichen Gegners Justin Gaethje gegen Donald Cerrone gepostet. "Ich mache ihn fertig", sagte Gaethje nach dem Kampf.

2015 fand die letzte "Pay-per-View"-Veranstaltung der UFC in Dublin statt. McGregor trug seine letzten acht Kämpfe auf US-amerikanischen Boden aus. Der Ire hatte bei verschiedenen Gelegenheiten betont, wieder in seinem "Hinterhof" kämpfen zu wollen. 2016 hatte der Vize-Präsident der UFC James Elliot mitgeteilt, dass "The Notorious" um einen Kampf in Irland gebeten habe.

Seit seiner Niederlage im Oktober 2018 gegen Khabib Nurmagomedov hatte der 31-Jährige keinen Kampf mehr bestritten. Nach seinem kurzzeitigen Rücktritt vom Kampfsport hatte McGregor vor allem durch sein Verhalten abseits des Oktagons für Aufsehen gesorgt.