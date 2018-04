Es war die letzte Live-Fernsehsendung vor WWE WrestleMania 34 - und es sah so aus, als würde ein großes Titelmatch der Mega-Show noch vom Kopf auf die Füße gestellt.

Damen-Champion Charlotte Flair musste bei SmackDown Live einen Versuch hinnehmen, ihr den Titel in letzter Sekunde noch abzunehmen: Vor dem Kampf gegen die ungeschlagene Japanerin Asuka am Sonntag versuchte Carmella, rechtzeitig vor WrestleMania ihren Money-in-the-Bank-Koffer gegen Charlotte einzulösen (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Charlotte wehrt spektakulär ab

Carmella hatte den Koffer im Juni vergangenen Jahres gewonnen, er garantiert ihr ein Titelmatch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in den 365 Tagen darauf. Während eines Kampfes von Charlotte gegen Dauerrivalin Natalya versuchte Carmella nun, ihn einzulösen, um selbst noch als Champion nach New Orleans zu gehen.

Mit einer spektakulären Aktion unterband Charlotte den Versuch jedoch: Sie trat dem Ringrichter den Koffer aus der Hand, den Carmella ihm gerade überreicht hatte, um das Match zu starten.

Der "Princess of Staten Island" blieb der Titel-Coup verwehrt, Charlotte besiegte Natalya mit ihrem Aufgabegriff Figure-Eight und lieferte sich hinterher noch ein Blickduell mit der dann ebenfalls aufkreuzenden Asuka - Carmella trat den taktischen Rückzug an.

Da Charlotte zutrat, ehe Carmellas Titelmatch offiziell begonnen war, ist ihre Money-the-Bank-Titelchance jedoch nur für den Moment verspielt, anders als bei ihrem männlichen Kollegen Baron Corbin: Carmella kann den Koffer weiterhin einlösen.

Es erscheint nun gut möglich, dass sie es bei WrestleMania tut, während des Titelkampfes zwischen Charlotte und Asuka - oder auch beim Match von RAW-Damenchampion Alexa Bliss gegen Nia Jax.

Shane McMahon fit für WrestleMania 34

Außerdem bei SmackDown: Shane McMahon meldete sich zu Beginn der Show fit für WrestleMania - trotz seiner schweren Darm-Erkrankung, die vergangene Woche publik wurde.

Der für seine spektakulären Ring-Stunts bekannte SmackDown-Chef eröffnete die Show zusammen mit Daniel Bryan, der bei WrestleMania sein Comeback als Wrestler geben wird. Vor ihrem gemeinsamen Match gegen Kevin Owens und Sami Zayn klärten die beiden die Differenzen, die sie in den vergangenen Monaten hatten. Eine Umarmung besiegelte die große Versöhnung.

Owens und Zayn - die laut Storyline von General Manager Bryan gefeuert worden sind und am Sonntag um ihre Wiedereinstellung kämpfen - meldeten sich später auch noch zu Wort. Nach einer "Invasion" des Rings durch das Duo drohte es Bryan und Owens eine heftige Niederlage an, ehe ihnen das Mikrofon abgestellt wurde.

AJ Styles und Shinsuke Nakamura als Partner

Zum Abschluss der Show gab es auch noch einen Vorgeschmack auf das heiß erwartete World-Title-Match zwischen AJ Styles und Herausforderer Shinsuke Nakamura.

Styles und Nakamura bestritten das letzte Match des Abends Seite an Seite und besiegten Chad Gable und Shelton Benjamin, als Styles Gable nach dem Phenomenal Forearm pinnte.

Nach dem Kampf ging Benjamin auf Nakamura los, der Japaner wehrte den Angriff jedoch ab. Styles überraschte Nakamura dann mit der Andeutung, auch ihm den Phenomenal Forearm zu verpassen. Im letzten Moment jedoch bremste Styles ab - ähnlich wie Nakamura vergangene Woche - und tätschelte Nakamura stattdessen höhnisch den Kopf.

Die beiden Ausnahmekönner sparen sich die Action für WrestleMania auf. Von den Verletzungsproblemen, die Styles in den vergangenen Wochen plagten, ließ er sich nichts anmerken.

Die weiteren Highlights:

- Vor den Augen von US Champion Bobby Roode trafen zwei seiner drei WrestleMania-Herausforderer aufeinander: Rusev besiegte Jinder Mahal mit dem Machka Kick. Nach dem Match tauchte Herausforderer Nummer 3 - Randy Orton - im Ring auf und verpasste Rusev seine Spezialaktion RKO. Rusevs Begleiter Aiden English wollte ihn rächen, wurde von Roode aber auch in den RKO geschubst.

- In einem Vorgeschmack auf die Andre The Giant Battle Royal bei WrestleMania gab es ein turbulentes Acht-Mann-Tag-Team-Match mit Teilnehmern des großen Matches. Baron Corbin - bei seinem Hauptkader-Debüt 2016 Sieger der Battle Royal - führte sein Team zum Sieg.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Non Title Match: Charlotte Flair besiegt Natalya

Rusev besiegt Jinder Mahal

Baron Corbin, Dolph Ziggler, Mojo Rawley & Primo Colon besiegen Tye Dillinger, Zack Ryder, Tyler Breeze & Fandango

AJ Styles & Shinsuke Nakamura besiegen Chad Gable & Shelton Benjamin