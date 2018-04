Vor zweieinhalb Jahren wechselten sie gemeinsam aus der Japan-Liga NJPW zu WWE, verbreiteten dort eine Weile gemeinsam Angst und Schrecken - nun ist World Champion AJ Styles wieder vereint mit zwei alten Weggefährten.

Bei der TV-Show SmackDown Live fanden Styles und seine alten Weggefährten Karl Anderson und Luke Gallows wieder zusammen, nachdem Anderson und Gallows vergangene Woche im "Superstar Shake-up" von Monday Night RAW zur Dienstagsshow wechselten. Jetzt als Publikumslieblinge.

Die Wiedervereinigung von "The Club" (einst war das Trio Teil des kultisch verehrten "Bullet Club") wurde mit der berühmten Too-Sweet-Geste zelebriert - nahm an diesem Abend jedoch kein gutes Ende.

Shinsuke Nakamura verdirbt die Party

Styles, Anderson und Gallows taten sich für den Hauptkampf der Sendung gegen Styles' aktuellen Erzrivalen Shinsuke Nakamura sowie Aiden English und Rusev an - am Freitag Gegner des Undertaker beim Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampfliga WWE).

Es war das erste Mal, dass Styles Nakamura in die Finger bekam, nachdem der sich bei WrestleMania 34 gegen ihn gewandt und ihn in den Wochen darauf immer wieder mit Tiefschlägen aus dem Hinterhalt traktiert hatte.

Styles attackierte Nakamura früh, der wechselte sich jedoch umgehend aus und vermied bis zum Ende des Matches auch eine weitere Begegnung mit dem Champion im Ring. Stattdessen gelang es ihm am Ende, Gallows den Kinshasa-Kniestoß gegen den Hinterkopf zu verpassen und so den Sieg einzustreichen.

Ein Opfer für Kumpel AJ Styles

Nach dem Match wehrte Nakamura eine Attacke Styles' mit einem weiteren Tiefschlag ab und wollte auch ihm den Kinshasa verpassen. Anderson aber ging im letzten Moment dazwischen und steckte stattdessen selbst die Aktion ein - "catch a bullet" heißt so eine Hilfsaktion passenderweise im Englischen.

Nakamura verpasste Anderson dann vor Styles' Augen einen weiteren Kinshasa-Kniestoß - das WrestleMania-Rückmatch zwischen Styles und Nakamura beim Greatest Rumble am Freitag ist mächtig aufgeheizt.

Die weiteren Highlights der Show:

- Zu Beginn der Sendung wollte The Miz eigentlich seinen einstigen Schützling und späteren Erzfeind Daniel Bryan zu einem Wiedersehen empfangen - stattdessen tauchte jedoch Big Cass auf und ließ sich von Miz interviewen.

Später wurde klar: Cass hatte Bryan zuvor im Backstage-Bereich einmal mehr attackiert. Bryan gelobte dennoch, für den Greatest Rumble am Freitagabend fit zu sein und forderte Cass zu einem Duell bei der darauffolgenden Großveranstaltung Backlash am 6. Mai.

- Die IIconics Billie Kaye und Peyton Royce traten erstmals gemeinsam als Team bei SmackDown Live an: Sie besiegten Asuka und Becky Lynch, nachdem sie zuerst von einem versehentlichen Tritt von Lynch gegen Asuka profitierten und Royce Lynch kurz darauf pinnte, indem sie die Hebelwirkung illegal mit dem Seil verstärkte.

- In einem Match zwischen Jimmy Uso und Rowan von den Bludgeon Brothers verhalf Naomi ihrem Mann Jimmy zu einem Sieg: Sie lenkte mit ihrem Einzug zum Ring Rowan und dessen Partner Harper ab, was Jimmy Uso mit einem siegbringenden Kick gegen Rowan ausnutzen konnte.

- Damenchampion Carmella und die von ihr kurz nach WrestleMania entthronte Charlotte Flair unterzeichneten im Ring den Vertrag für ihr Rückmatch bei Backlash. Carmella ritt weiter auf ihrem nicht ganz ehrenvollen Cash-in des Money-in-the-Bank-Koffers herum - Charlotte antwortete auf ihre Weise: Sie unterschrieb wortlos den Vertrag, stieß Carmella mit dem Kopf auf den Tisch und stieß den dann auf Carmella.

- US Champion Jeff Hardy sollte einmal mehr auf Shelton Benjamin treffen, diesmal jedoch schnappte Randy Orton ihm das Match weg - vergangene Woche war es umgekehrt gelaufen. Hardy wurde während des Matches von einem maskierten Mann attackiert, Orton schnappte sich diesen und entlarvte ihn als Sunil Singh, den Helfer von Ex-Champion Jinder Mahal. Orton verpasste Singh den RKO, geriet dann aber in Benjamins Paydirt und verlor das Match.

- Die Gruppierung SAnitY mit dem Deutschen Alexander Wolfe tauchte noch nicht im Ring auf, versprach aber in einem kurzen Video-Segment, Chaos zu stiften.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

The IIconics (Billie Kaye & Peyton Royce) besiegen Asuka & Becky Lynch

Jimmy Uso besiegt Rowan

Shelton Benjamin besiegt Randy Orton

Shinsuke Nakamura, Aiden English & Rusev besiegen The Club (AJ Styles, Karl Anderson & Luke Gallows)