Ein stilechter Einmarsch im Schottenrock und am Ende das zu erwartende Ergebnis: Ex-UFC-Queen Ronda Rousey hat bei WWE WrestleMania 34 ein erfolgreiches Wrestling-Debüt bestritten.

Zusammen mit WWE-Hall-of-Fame-Mitglied Kurt Angle trat Rousey in einem Mixed-Match gegen das WWE-Vorstandsehepaar Stephanie McMahon und Triple H an - und entschied den unterhaltsamen Show-Fight für sich (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Ronda Rousey zollt WWE-Idol Debüt

Rousey zog in Lederjacke und Kilt in den Superdome von New Orleans ein, ein Tribut an ihr Wrestling-Idol "Rowdy" Roddy Piper.

In Sachen Show-Faktor stahlen ihr ihre Gegner die Show - Triple H und McMahon rückten mit einer Triker-Gang an - , auch das Match lief erstmal gegen die Debütantin.

Wie so oft in einem Wrestling-Teamkampf steckte ihr Partner Prügel ein, ehe es ihm schließlich unter dem Jubel der Fans gelang, Rousey einzuwechseln. Dann ging es richtig rund.

Auch Triple H kassiert Prügel

Die eigentlich nicht zur Wrestlerin ausgebildete McMahon steckte erstmal kräftig Prügel ein, entging der Niederlage aber erst durch einen Block des Armbar-Aufgabegriffs mit einem Augenstecher, dann durch einen Eingriff ihres Gatten.

Rouseys Reaktion auf die unerlaubte Störung: Sie forderte kurzerhand den 55 Kilo schwereren "Cerebral Assassin" zum Kampf. Triple H nahm die Herausforderung an - und kassierte eine kräftige Schlagserie.

McMahon und Triple H retteten sich noch ein paar Mal gegenseitig, aber ls das Bösewicht-Pärchen Angle und Rousey gemeinsam den Pedigree verpassen wollte (die Spezialaktion von Triple H), kam der unvermeidliche Konter.

Angle warf Triple H aus dem Ring, die auf sich gestellte McMahon geriet in Rouseys Armbar und gab sofort auf, als Rousey den Griff final durchzog.

Fans begeistert: "This is awesome!"

Nicht nur wegen des (natürlich abgesprochenen) Ergebnisses war das Match ein Erfolg: Rousey waren nach ihrem Wechsel in die Showkampf-Welt keine Anpassungsschwierigkeiten anzumerken: Ihre Aktionen verströmten Härte und Intensität und waren gut getimet, auch der Unterhaltungswert ihres Ringauftritts stimmte.

Das als kritisch bekannte WWE-Publikum hob den Daumen, es gab sogar "This-is-awesome"-Rufe.

Die als Bantamgewichts-Champion bei der UFC zum Weltstar gewordene Rousey hatte ihre UFC-Karriere nach zwei krachenden Niederlagen gegen Holly Holm und Amanda Nunes beendet und eine Zweit-Karriere bei WWE begonnen.

Zu Beginn des Jahres unterschrieb Rousey – die von der verstorbenen WWE-Legende Roddy Piper ihren Spitznamen "Rowdy" übernahm - einen dauerhaften Deal mit WWE und feierte ihr Debüt beim Royal Rumble.