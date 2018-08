Eine unerwartete Allianz gegen The Shield, die Ansetzung großer Matches für Hell in a Cell und den Super-Show Down in Australien, Comebacks und ein überraschender Schritt des früheren WWE Universal Champion Kevin Owens.

Bei der zweiten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach dem SummerSlam 2018 ging es einmal mehr turbulent zu.

SPORT1 fasst die Highlights zusammen.

- Zu Beginn der Show kündigte Braun Strowman, beim SummerSlam und beim RAW danach um das Einlösen seines Money-in-the-Bank-Koffers gebracht, seinen nächsten Schritt an: Er wird den Cash-In bei Hell in a Cell vollziehen und Universal Champion Roman Reigns im gleichnamigen Käfig herausfordern. Strowman und Reigns besiegelten das Match per Handschlag - und wurden hinterher von Dolph Ziggler und Drew McIntyre zu einem Tag Team Match am Ende der Show gefordert.

- Intercontinental Champion Seth Rollins legte seine Open Challenge neu auf, der beim SummerSlam von Strowman vernichtete Kevin Owens nahm an und lieferte Rollins einen heißen, von den Fans bejubelten Showdown - den er am Ende verlor, als Rollins einem Moonsault auswich und mit dem Stomp den Sack zumachte.

Ein konsternierter Owens setzte sich hinterher in den Ring und konnte sich auch von "Kevin-Owens!"-Rufen nicht trösten lassen. Er verkündete: "I quit!", was gleichzeitig bedeutet "Ich gebe auf!" und "Ich kündige!"

- Rund zwei Monate vor ihrem Ring-Comeback bei Evolution trat die legendäre Trish Stratus erstmals seit dem Royal Rumble wieder bei RAW auf: In ihrer Heimatstadt Toronto unterbrach sie einen beleidigenden Auftritt von Folksänger Elias. Als der auch sie beleidigte, ihr unterstellte, auch sie wolle mit Elias gehen, und dazu sagte, dass er leider keine Frauen über 60 daten würde (Trish ist 42) setzte es eine Ohrfeige für den "Drifter".

- Stratus wurde hinterher auch in Abwesenheit von Evolution-Gegnerin Alexa Bliss beleidigt, die meinte, dass sie Stratus' rechtmäßige Erbin sei. Zudem löste sie für Hell in a Cell ihre Rückmatch-Klausel gegen Damenchampion Ronda Rousey ein.

Es folgte ein Match zwischen Bliss' "Lieutenant" Alicia Fox und Rouseys Verbündeter Natalya, das Natalya mit dem Sharpshooter gewann. Natalya zeigte anschließend unter Tränen Richtung Himmel und widmete den Auftritt ihrem verstorbenen Vater Jim "The Anvil" Neidhart. Für kommende Woche wurde dann außerdem noch ein weiterer Auftritt der für Evolution zurückkehrenden Bella Twins verkündet.

- Das Hauptmatch zwischen Strowman und Reigns sowie Ziggler und McIntyre endete anders als von Reigns erwartet: Strowman verweigerte in höchster Not, sich für Reigns einwechseln zu lassen und ging zusammen mit Ziggler und McIntyre auf den Champion los. Dessen Shield-Kollegen Rollins und Dean Ambrose kamen ihm zwar zu Hilfe, waren Strowman, Ziggler und McIntyre aber nicht gewachsen. Am Ende bekamen alle drei Running Powerslams von Strowman verpasst. Das Zweckbündnis Strowman, Ziggler, McIntyre wird auch beim Super-Show Down in Melbourne auf The Shield treffen.