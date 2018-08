Am Sonntag bestreiten die langjährigen Erzrivalen AJ Styles und Samoa Joe ihr erstes großes Match bei WWE, nun ist ihre Story noch einmal ein Stück persönlicher geworden.

Bei der letzten Ausgabe der TV-Show SmackDown Live vor dem SummerSlam 2018 provozierte Herausforderer Joe den WWE-Champion mit einem rätselhaften Brief, der Styles noch mehr reizte als Joes böse Anmerkungen zwei Wochen vorher.

Joe hatte damals behauptet, dass Styles auch deswegen ein so guter Wrestler sei, weil er ein schlechter Vater sei und seine Kinder vernachlässige, die er angeblich nie gewollt hätte.

Styles ging zum Abschluss der Show noch einmal auf diesen Angriff ein und erklärte, dass seine Ehefrau Wendy ihm den guten Rat gegeben hätte, sich von Joe nicht mit solchen Aktionen aus dem Konzept bringen zu lassen - worauf Joe noch einmal das Wort ergriff.

Samoa Joe erneuert Vorwürfe gegen AJ Styles

Joe betrat die Einmarschrampe und teilte mit, dass seine Vorwürfe gegen Styles keineswegs aus der Luft gegriffen seien, er hätte ein Schriftstück bei sich, die sie bestätigen würden.

Er las aus einem angeblichen Brief vor, in dem es hieß, dass Joes Bemerkungen wahr wären: Styles hätte nie Kinder gewollt, womöglich auch nie eine Ehefrau. Er nutze jede Gelegenheit, um seine Familie allein zu lassen.

Der Brief schloss mit dem an Joe gerichteten Wunsch, Styles zu besiegen und ihm damit das zu nehmen, was ihm am wichtigsten sei, ein Gefühl, das die angebliche Verfasserin des Briefs schon erlebt hätte: Wendy Styles.

SmackDown endete in dem Moment, in dem Joe behauptete, dass Styles' eigene Ehefrau mit ihm gebrochen hätte. Auf ihrer Homepage lud WWE aber noch ein Video hoch, in dem Styles zu sehen ist, wie er Joe hinter den Kulissen an den Kragen will - aber von den Usos, Karl Anderson und Luke Gallows zurückgehalten wird.

