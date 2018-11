Ein einseitiger Kampf der Kader, eine brutale Attacke auf Superstar Ronda Rousey - und ein Publikum, das zum Teil verwirrt zurückblieb, mit wem es bei sympathisieren sollte.

Die WWE Survivor Series 2018, die letzte der traditionellen "Big-Four"-Großveranstaltungen der größten Wrestling-Liga der Welt, endete mit einem klaren Sieg der Montagsshow Monday Night RAW über SmackDown Live - gekrönt von zwei starken Einzelduellen.

Während sich Universal Champion Brock Lesnar und WWE-Champion Daniel Bryan am Ende das Match des Abends lieferten, gab es zuvor im Damenmatch zwischen Ronda Rousey und Charlotte Flair die vielleicht bemerkenswerten Szenen der Nacht.

Charlotte Flair attackiert Ronda Rousey übel

Flair führte in dem zunächst ausgeglichenen Match ihre eigene Disqualifikation herbei, indem sie Rousey mit einem Kendostab attackierte und ging dann weiter mitleidlos auf die frühere UFC-Queen los. Die Tochter von "Nature Boy" Ric Flair klemmte Rouseys Kopf in einen Stuhl ein und trat darauf.

Der Angriff signalisierte eigentlich einen Heel-Turn Charlottes, einen Charakterwechsel in die Schurkinnenrolle, der Großteil der anwesenden Fans bejubelte die Aktion jedoch - ganz ähnlich wie beim SummerSlam, als sich Becky Lynch von Charlotte abgewandt hatte. Rousey wurde am Ende von zahlreichen Ringrichtern und Offiziellen versorgt, verließ die Arena aber aus eigener Kraft.

Gemäß Story ist die augenscheinliche Erklärung für Charlottes Turn, ihr Frust, als nach eigenem Anspruch beste Wrestlerin von WWE die frisch in ihr Fach gewechselte Rousey nicht besiegen zu können.

Hinter dem Angriff Charlottes dürften zwei Hintergedanken des Kreativteams stecken. Zum einen hat SmackDown damit nach der blutigen Verletzung seines Damenchampions Lynch wieder einen neuen, weiblichen Top-Bösewicht. Zum anderen hält WWE sich damit die Option offen, das in kurzfristiger Not angesetzte Rousey-Flair-Match bei der Mega-Show WrestleMania 35 im April nochmal steigen zu lassen, dann mit einem größeren und würdigerem Vorlauf - der soeben begonnen hat.

Die Ergebnisse der WWE Survivor Series 2018:

Team RAW (Bayley, Mickie James, Nia Jax, Sasha Banks, Tamina) besiegt Team SmackDown (Asuka, Carmella, Mandy Rose, Naomi & Sonya Deville)

Seth Rollins [RAW] besiegt Shinsuke Nakamura [SD]

AOP [RAW] besiegen The Bar [SD]

WWE Cruiserweight Title Match: Buddy Murphy (c) besiegt Mustafa Ali

Team RAW (Bobby Lashley, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre & Finn Balor) besiegen Team SmackDown (Jeff Hardy, Rey Mysterio, The Miz, Samoa Joe & Shane McMahon)

Ronda Rousey [RAW] besiegt Charlotte Flair [SD]

Brock Lesnar [RAW] besiegt Daniel Bryan [SD]

RAW siegt 6:0

Kickoff-Show:

Team SmackDown (The Usos, Karl Anderson & Luke Gallows, SAnitY, The Colons, The New Day) besiegen Team RAW (Bobby Roode & Chad Gable, Lucha House Party, The Ascension, The B-Team, The Revival)