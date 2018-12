Vergangene Woche befand er, dass er sich impfen müsse, um sich vor den Krankheiten zu schützen, die die Fans übertragen. Nun trieb Dean Ambrose das Spiel noch weiter.

Bei WWE Monday Night RAW rückte der Wrestling-Bösewicht in dieser Woche mit einer Gasmaske an - und einem sechsköpfigen SWAT-Team, ebenfalls maskiert.

Ambrose, der sich nach der Krebserkrankung des gemeinsamen Partners Roman Reigns von Seth Rollins abgewandt und damit die Gruppierung The Shield gesprengt hatte, begründete sein Auftreten damit, dass er Schutz brauche, vor Rollins ebenso wie vor den Fans in Houston.

Ausführlicher als bisher erklärte der "Lunatic Fringe", warum er sich mit Rollins und dem Publikum nicht mehr abgeben will.

Dean Ambrose beschimpft Seth Rollins und die Fans

Ambrose erklärte, dass nicht er sich verändert hätte, sondern Reigns und Rollins. Er hätte sich nie um die Zuschauer gekümmert, die beiden schon, das sei ihr Fehler gewesen.

Er habe keine Lust darauf, sich von fremden Leuten ihre Handys ins Gesicht halten zu lassen, für Fotos zur Verfügung zu stehen, um das öde Leben der Fans aufzuwerten. Rollins sei letztlich genau wie die Fans: emotional bedürftig. Und es mache ihn krank, wie Rollins und die Fans sich aneinander aufrichten würden, um sich gegenseitig das Gefühl von Wichtigkeit zu geben.

Ambroses Ansprache erzielte die erhoffte Wirkung, die Fans riefen nach Rollins und er kam durchs Publikum angerauscht. Er kämpfte sich durch das SWAT-Team und attackierte schließlich auch Ambrose - der das Blatt aber wendete, indem er den heranfliegenden Rollins einen Hieb mit seiner Gasmaske verpasste. Am Ende verpasste er Rollins seinen Dirty-Deeds-Finisher, einmal außerhalb des Rings, einmal darin. Zum wiederholten Mal thronte Ambrose also über Rollins, bevor die beiden am 16. Dezember bei der Großveranstaltung TLC um Rollins' Intercontinental Title kämpfen.

Die weiteren Highlights:

- Beginnen sollte die Show eigentlich mit einem Tag Team Match zwischen Ronda Rousey und Natalya sowie Nia Jax und Tamina. Die Riott Squad allerdings attackierte Natalya, warf sie durch einen Tisch und machte sie damit kampfunfähig, ehe Alexa Bliss als neue Verantwortliche der Damendivision sie wegschickte.

Rousey musste sich eine neue Partnerin suchen - und fand sie in der aufstrebenden Ember Moon. Rousey und Moon gewannen das ans Ende der Show verlegte Match.

- General Manager Baron Corbin würdigte die Verdienste seines Verbündeten Drew McIntyre mit einer "Drew McIntyre Appreciation Night", verlieh ihm dabei auch eine goldene Medaille, in Anspielung darauf, dass McIntyre ja auch den Ex-GM Kurt Angle erledigt hätte. McIntyre versprach, seinen TLC-Gegner Finn Balor ebenso zu erledigen, als die Musik von Dolph Ziggler ertönte. Ziggler wunderte sich, ob seine Einladung zu den Feierlichkeiten verloren gegangen wäre, McIntyre antwortete, er wäre nicht eingeladen gewesen. Er stellte klar, dass ihre Geschäftsbeziehung beendet wäre und Ziggler dankbar sein könne, dass er durch sie kurz wieder relevant geworden ist. Ziggler ging darauf auf McIntyre los und ein Match wurde angesetzt.

Der Kampf lief einseitig, bis Balor sich einschaltete und McIntyre aus dem Konzept brachte, schließlich auch mit einem vom Ringrichter unbemerkten Dropkick erwischte. Ziggler konnte das nutzen, McIntyre einen Superkick verpassen - und ihm seine erste klare Niederlage seit seinem RAW-Comeback im Frühsommer zufügen.

- Balor gelang es kurz darauf ein zweites Mal, sich an Baron Corbins Freundeskreis für dessen Machtrausch vergangene Woche zu rächen. Er half Elias, Bobby Lashleys Manager Lio Rush zu stellen - und ihm einen Hieb mit seiner Gitarre zu verpassen. Später gelang ihm selbst ein Sieg über Jinder Mahal.

- Nachdem Manager Drake Maverick vergangene Woche Bobby Roode und Chad Gable das Tag-Team-Titelmatch gegen seine Schützlinge AOP kostete, indem er sich auf Roodes Robe erleichterte und diesen damit ablenkte, verlangte Roode Rache - und bekam von GM Corbin die Gelegenheit, sich in einem Match gegen Maverick selbst ein neues Titelmatch für ihr Team zu verdienen. Während des Matches änderte Corbin jedoch die Regeln und machte ein Handicap Match zwischen AOP und Maverick gegen Roode und Gable daraus. Die Übermacht war zu viel für Roode und Gable, am Ende musste sich Roode gar von Maverick pinnen lassen.

- Auch die früheren Tag Team Champions Heath Slater und Rhyno bekamen den langen Arm von Corbins Gesetz zu spüren: Er schickte sie gegeneinander in den Ring und verfügte, dass der Verlierer RAW verlassen müsse. Das Schicksal traf den 43 Jahre alten Rhyno, der von Slater schnell mit einem Neckbreaker besiegt wurde. Auch Slater bekam dann noch einen Tiefschlag von Corbin ab: Er teilte ihm mit, dass er bei RAW bleiben könne, aber nicht mehr als Wrestler - sondern nur noch als Ringrichter.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Bayley & Sasha Banks besiegen Alicia Fox & Mickie James

Lucha House Party Match: Lucha House Party besiegen Scott Dawson

Dolph Ziggler besiegt Drew McIntyre

AOP & Drake Maverick besiegen Bobby Roode & Chad Gable

Loser Gets Fired Match: Heath Slater besiegt Rhyno

Finn Balor besiegt Jinder Mahal

Ember Moon & Ronda Rousey besiegen Nia Jax & Tamina