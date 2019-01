Der Europa-Ableger von WWE hat die nächste Stufe gezündet - mit umjubelten Auftritten zweier deutschsprachiger Hoffnungsträger.

Bei TakeOver: Blackpool, der ersten Veranstaltung des England-Kaders mit dem populären TakeOver-Label haben die deutsche Wrestlerin Jazzy Gabert und der österreichische Neuzugang WALTER ihr Debüt für NXT UK hingelegt.

Jazzy Gabert anscheinend nun unter WWE-Vertrag

Die 36 Jahre alte Gabert - derzeit auch in der RTL-Datingshow "Take me out" zu sehen - saß in der ersten Zuschauerreihe des Empress Ballroom und wurde bei der Übertragung der Show auf dem Streaming-Portal WWE Network eingeblendet und vorgestellt. Ein Vorgang, der fast immer bedeutet, dass die betreffende Person bei WWE unterschrieben hat. Die Schottin Kay Lee Ray, die an ihrer Seite zu sehen war, ist auf jeden Fall unter Vertrag.

Gabert nahm 2017 an dem WWE-Einladungsturnier Mae Young Classic teil und begeisterte die Fans dort so, dass ein WWE-Deal ausgemacht schien. Eine Nackenverletzung verhinderte es jedoch zunächst.

Bei WWE sind bereits die deutschen Wrestler Alexander Wolfe und Marcel Barthel unter Vertrag. Letzterer trat mit seinem Südtiroler Partner Fabian Aichner zuletzt auch mehrmals bei NXT UK auf.

WALTER fordert Champion Pete Dunne heraus

Nach dem Hauptkampf zwischen dem seit über 600 Tagen regierenden UK-Champion Pete Dunne und Joe Coffey bestätigten sich dann die Meldungen, dass der in den US-Independent-Ligen zum populären Phänomen gewordene WALTER ebenfalls an Bord ist.

Der 31-Jährige kam nach Dunnes Sieg zum Ring, trat den unterlegenen Coffey im Vorbeigehen nieder und signalisierte, dass er Dunne ins Visier nehmen würde.

Weitere Entwicklungen bei der Show: Toni Storm, als Opfer einer unfreiwilligen Veröffentlichung intimen Bildmaterials in den Schlagzeilen, durfte den Damentitel von NXT UK gegen Rhea Ripley gewinnen. Zack Gibson und James Drake krönten sich mit einem Sieg über Tyler Bate und Trent Seven zu den ersten Tag Team Champions des Kaders. Außerdem gab es noch einen Überraschungsauftritt des irischen RAW-Stars Finn Balor, der Jordan Devlin besiegte.

Die Ergebnisse von WWE NXT UK TakeOver: Blackpool:

NXT UK Tag Team Titel Tournament Final Match: Zack Gibson & James Drake besiegen Moustache Mountain (Tyler Bate & Trent Seven)

Finn Balor besiegt Jordan Devlin

No DQ Match: Dave Mastiff besiegt Eddie Dennis

NXT UK Women's Title Match: Toni Storm besiegt Rhea Ripley (c) - TITELWECHSEL!

NXT UK Title Match: Pete Dunne (c) besiegt Joe Coffey

---

