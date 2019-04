Vor einiger Zeit ließ der einzige deutsche Wrestler im WWE-Hauptkader Unzufriedenheit über seine mangelnde Einsatzzeit durchblicken. Bei der letzten TV-Show vor WrestleMania 35 am Sonntag durfte Alexander Wolfe nun mal wieder ran - und Handlanger-Dienste für den Sohn des Liga-Chefs verrichten.

Gemeinsam mit Eric Young und Killian Dain, seinen Kollegen aus der Gruppierung SAnitY, wurde Wolfe von Shane McMahon auf The Miz gehetzt, McMahons Gegner bei der Mega-Show im MetLife Stadium.

The Miz wirft Alexander Wolfe durch Tisch

In seiner Rolle als Mitbestimmer über das Show-Geschehen wollte Shane-O-Mac seinen Ex-Partner vor dem Duell weichklopfen lassen und verfügte, dass er gegen alle drei SAnitY-Mitglieder antreten müsse.

Das Machtspiel diente dazu, Miz als tapferen Kämpfer darzustellen und ging so weit, dass er seine drei Gegner besiegen durfte - obwohl Shane sich mitten im Match noch mal einmischte und die Klausel ergänzte, dass der Kampf unter "Falls-Count-Anywhere"-Regeln laufen würde, wie ihr WrestleMania-Duell.

Das Match konnte nun also überall in der Arena enden, was Miz letztlich entgegen kam, spätestens, nachdem Shane nochmal das Video zeigte, wie er gegen Miz' Vater handgreiflich wurde: Miz bekam einen Wut-Schub und ging in die Schlussoffensive, er konnte Dain und Wolfe - den er durch einen Tisch warf - letztlich abschütteln und Young nahe des Produktionstrucks isolieren. Er pinnte ihn, nachdem er eine größere Kiste gegen ihn rollte.

Miz ist also bereit für WrestleMania, während Wolfe und Kollegen Stand jetzt nicht für die Show angekündigt sind. Gut möglich aber, dass sie sich auch in das Match zwischen Miz und Shane einschalten - die Regeln des Duells geben es her.

Kofi Kingston und Daniel Bryan mit letzten Giftpfeilen

Einen letzten Hype bekam bei SmackDown auch das WWE-Titelmatch zwischen Daniel Bryan und seinem Herausforderer Kofi Kingston.

Zum Abschluss der Show gab es die Vertragsunterzeichnung für den Kampf, mit den üblichen Giftpfeilen, die dabei hin- und herflogen: Bryan warnte Kingston, dass er nichts geben sollte auf die Euphoriewelle der Fans, die ihn in dieses Match trug. Die Fans würden ihn bald wieder eiskalt fallen lassen, wenn er das Match verliere, er solle den Moment genießen, besser werde er nicht mehr.

Kingston erinnerte als Antwort an Bryans eigenen Aufstieg vom Underdog zum Champion vor fünf Jahren und daran, dass er selber in seinen elf Jahren bei WWE nie eine Chance auf den Titel bekommen hätte. Er werde den Teufel tun und sich diese Chance entgehen lassen.

Unter dem Jubel der Fans unterschrieb Kofi den Vertrag und lieferte sich ein letztes Blickduell mit dem Champion.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live am 2. April 2019:

Aleister Black, Ricochet & The Usos besiegen Rusev, Shinsuke Nakamura & The Bar

Falls Count Anywhere Match: The Miz besiegt SAnitY

Mixed Match: The Hardy Boyz, Heavy Machinery, R-Truth, Asuka, Naomi, Nikki Cross & Carmella vs. Andrade, EC3, Shelton Benjamin, Karl Anderson, Luke Gallows, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville & Zelina Vega - No Contest

Non Title Match: Samoa Joe besiegt Ali