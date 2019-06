Spektakuläre Neuigkeiten bei WWE: Die weltgrößte Wrestling-Liga hat den früheren Chefs ihrer einst größten Konkurrenzligen für wichtige neue Jobs hinter den Kulissen verpflichtet.

Paul Heyman, eins Promoter von Extreme Championship Wrestling (ECW) und bei WWE das Sprachrohr von Superstar Brock Lesnar, wird "Executive Director" der TV-Show Monday Night RAW. Eric Bischoff, Ex-Boss des einst größten Rivalen World Championship Wrestling (WCW) bekommt denselben Job bei SmackDown Live.

Das Showkampf-Imperium von WWE-Boss Vince McMahon bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht von Sports Illustrated. Heyman und Bischoff sollen laut WWE "die kreative Entwicklung der WWE-Flaggschiff-Programme überwachen und deren Integration auf allen Plattformen und Geschäftssparten sicherstellen. Die Schaffung dieser Rollen unterstreicht die Fähigkeit von WWE, sich als globale Marke stetig neu zu erfinden und zwei unterschiedliche kreative Prozesse für ihre Flaggschiff-Shows anzubieten".

Der überraschende Paukenschlag ist als Reaktion darauf zu lesen, dass WWE in den USA zuletzt unter Zuschauerschwund und einbrechenden Geschäftszahlen zu leiden hatte - und darauf, dass im Herbst die neue Konkurrenzliga All Elite Wrestling (AEW) in Dauerbetrieb geht.

Laut Sports Illustrated sollen Heyman und Bischoff ihre Jobs abseits des Rampenlichts ausüben, es gebe derzeit keine Pläne, ihre Jobs auch in die TV-Storys zu integrieren.