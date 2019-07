Am Sonntag bei WWE Extreme Rules tut Roman Reigns sich mit dem legendären Undertaker gegen Shane McMahon und Drew McIntyre zusammen. Die letzte TV-Show davor nutzte der neue RAW-Kreativchef Paul Heyman, um ein junges Talent an Reigns' Seite in Szene zu setzen.

Reigns sollte am Ende der Show Opfer eines faulen Machtspiels von Shane-o-Mac werden: Der Sohn von WWE-Boss Vince McMahon steckte den "Big Dog" in ein Match gegen ihn und McIntyre, für das er selbst den Partner Reigns' bestimmte.

McMahon enthüllte als Mystery Partner: Gary "The GOAT" Garbutt, den vermeintlichen Hausmeister der Arena in Newark bei New York.

"Gary Garbutt" überrascht Roman Reigns' Feinde

Garbutt, angekündigt als dreimaliger Mitarbeiter des Monats, schien Reigns keine große Hilfe zu sein, zumal er sich hinkend zum Ring schleppte - dort aber Reigns' Feinde mit einigen spektakulären Flugaktionen überraschte.

Offensichtlich hatte sich ein falscher Hausmeister unter die Maske geschmuggelt, um Reigns zu helfen, statt ihn seinen Feinden auszuliefern. Und obwohl "Gary Garbutt" am Ende mit einem Claymore-Kick von McIntyre niedergestreckt und besiegt wurde, brachte er ihn und McMahon doch aus dem Konzept.

Nach dem Kampf demaskierte sich der "GOAT": Es ist Cedric Alexander, der sich 2016 beim Cruiserweight Classic mit einem emotionalen Match gegen den Japaner Kota Ibushi für WWE empfahl, dann bei der Cruiserweight-Show "205 Live" Champion aufstieg und beim "Superstar Shake-up" 2019 zu RAW befördert wurde.

Heyman scheint Alexanders reichhaltiges Potenzial von nun an besser nutzen zu wollen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 8. Juli 2019:

Elimination Match: Seth Rollins & Becky Lynch besiegen Andrade & Zelina Vega

Best Two Out Of Three Falls Match: The Miz & The Usos besiegen Elias & The Revival

Bobby Lashley besiegt Rey Mysterio

Cesaro besiegt No Way Jose

The Viking Raiders besiegen zwei lokale Wrestler

Ricochet besiegt Luke Gallows

Beat The Clock Challenge: Bayley besiegt Sarah Logan, Nikki Cross besiegt Dana Brooke

Drew McIntyre & Shane McMahon besiegen Roman Reigns & Gary "The GOAT" Garbutt (Cedric Alexander)