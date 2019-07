Der Undertaker bestreitet sein zweites WWE-Match in diesem Jahr - und sein erstes auf US-amerikanischem Boden.

Bei der Großveranstaltung Extreme Rules 2019 am 14. Juli wird die nun 54 Jahre Legende des Wrestling sich mit einem alten Rivalen zusammentun, um einen anderen alten Rivalen zu bekämpfen.

Gemeinsam mit Roman Reigns, seinem Bezwinger bei WrestleMania 33, trifft der Taker auf den aufstrebenden Drew McIntyre und Shane McMahon - der bei WrestleMania 32 Undertaker-Gegner war und durch seinen irren Acht-Meter-Sprung vom Dach des Hell-in-a-Cell-Käfigs im Gedächtnis blieb.

Seit dieser Woche steht fest: Der Kampf wird ein "No Holds Barred Match" - es ist also alles erlaubt.

SPORT1 hat alle Infos zur Show im Wells-Frago Center in Philadelphia.

Die Match-Card:

No Holds Barred Match: The Undertaker & Roman Reigns vs. Drew McIntyre & Shane McMahon

WWE Universal Title / RAW Women's Title Mixed Match: Seth Rollins & Becky Lynch (c) vs. Baron Corbin & Lacey Evans (Wenn Corbin und Evans gewinnen, gehen beide Titel an sie)

WWE Title Match: Kofi Kingston (c) vs. Samoa Joe

WWE SmackDown Women's Title Match: Bayley (c) vs. Alexa Bliss

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Daniel Bryan & Rowan (c) vs. Heavy Machinery vs. The New Day (Big E & Xavier Woods)

WWE Cruiserweight Title Match: Drew Gulak (c) vs. Tony Nese

Extreme Rules live im TV und im Stream:

Die Show beginnt in der Nacht zum Montag, 15. Juli, um 1 Uhr (Kickoff-Show 0 Uhr). Sky Select und das Streaming-Portal WWE Network übertragen.