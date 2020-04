Im Frühjahr 1995 begann die große Karriere von Triple H bei WWE, bei der TV-Show Friday Night SmackDown wurde sein 25-Jähriges gebührend gefeiert.

Paul Levesque, wie der ehemalige Hunter Hearst Helmsley im wahren Leben heißt, lieferte vor der Geisterkulisse in Orlando eine große, nostalgische Revue - mit Auftritten zahlreicher ebenso legendärer Weggefährten wie Shawn Michaels und Ric Flair und voller komödiantischer Anspielungen auf Höhe- und Tiefpunkte der eigenen Laufbahn und auch die besonderen Umstände in Zeiten von Corona.

Auch WWE-Boss und Schwiegervater Vince McMahon, der sich vor den Kameras zuletzt rar gemacht hat, ließ sich einen abschließenden Auftritt zum Festtag seines Vize-Vorstands nicht nehmen.

Komödiantische DX-Reunion mit Shawn Michaels

Schon der Einmarsch von Triple H fiel diesmal etwas anders aus: Seine hygienisch gerade eher bedenkliche Angewohnheit, vom Ringrand aus Wasser zu spucken, wurde von einem maskierten Ligamitarbeiter gestoppt, der ihm die Wasserflasche abnahm.

Auch Michaels, der langjährige Freund und Partner von Triple H in der Gruppierung D-Generation X, strickte Pointen aus dem Corona-Lockdown - etwa indem er mit Blick auf die leeren Zuschauerreihen meinte, dass er Einladungen an alle Freunde seines Kumpels geschickt hätte und dies das Ergebnis sei.

Michaels (mittlerweile als Trainer und Mitgestalter des NXT-Kaders auch hinter den Kulissen Kollege) legte dann unter anderem noch mit einem Outtake-Video aus DX-Zeiten nach. Außerdem neckte er Triple H noch mit dem Hinweis auf dessen zahlreiche Niederlagen bei der Supershow WrestleMania gegen den Ultimate Warrior, den Undertaker, Daniel Bryan und Ronda Rousey. Er sei eigentlich gar nicht so gut, wenn man es näher betrachte.

Vince McMahon macht das Licht aus

Weitere Nostalgie-Momente folgten, via Handy wurden noch Triple Hs Ehefrau Stephanie McMahon, Evolution-Kollege Ric Flair und der "Road Dogg" Brian James zugeschaltet (Dwayne "The Rock" Johnson hatte schon in der Show "The Bump" mit einem Video gratuliert).

Michaels mahnte schließlich zur Eile, man müsse schließlich auch noch über das Katie-Vick-Segment reden - die für ihre Geschmacklosigkeit berüchtigte Parodie von Triple H seines alten Rivalen Kane, in der er diesem nekrophile Neigungen andichtete.

Letztlich ertönte dann noch die Musik von Vince McMahon, der seinen Schwiegersohn ebenso aufs Korn nahm und meinte, dass dieser ganze Auftritt genauso schlimm sei wie "Bayley, this is your Life" (ein heftig missglücktes Segment aus der jüngeren Vergangenheit). In einer ironischen Abrechnung nannte McMahon Triple Hs Auftritt "furchtbar und peinlich", marschierte mit seinem Powerwalk ab und ließ das Licht ausmachen - was dann auch das Ende der Show war.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 24. April 2020:

Money in the Bank Qualifying Match: King Corbin besiegt Drew Gulak

Sheamus besiegt Daniel Vito

Lucha House Party besiegen John Morrison & The Miz

Money in the Bank Qualifying Match: Lacey Evans besiegt Sasha Banks

WWE Women's Tag Team Title Match: Alexa Bliss & Nikki Cross (c) besiegen Carmella & Dana Brooke