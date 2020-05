Die Supershow WrestleMania 36 wurde in diesem Jahr wegen der Coronakrise aus einem NFL-Stadion verbannt - dafür endete nun eine Show des WWE-Rivalen vor spektakulärer Kulisse in der Arena der Jacksonville Jaguars.

Die TV-Sendung AEW Dynamite - erstmals seit mehreren Wochen wieder im Firmensitz von All Elite Wrestling aufgezeichnet - zeigte ein wildes Match unter Beteiligung des langjährigen WWE-Topstars Chris Jericho und des debütierenden Matt Hardy.

Das Finale des Tag-Team-Duells von Jericho und Top-Talent Sammy Guevara gegen Matt Hardy und Liga-Co-Chef Kenny Omega verlagerte sich außerhalb des Rings und schließlich in TIAA Bank Field. Die dort spielenden Jaguars sind mit AEW verbunden: Tony Khan, der Präsident von AEW, ist der Sohn von Milliardär Shahid Khan, dem Besitzer der Jaguars.

AEW nutzte das zur Inszenierung eines bildstarken Finishs der Show, bei dem Jerichos Handlanger Jake Hager, Santana und Ortiz ihm und Guevara in dem Street Fight mit Hardy und Omega zu Hilfe kamen.

Hager verpasste Hardy eine Powerbomb durch einen Tisch, Omega bekam dieselbe Aktion von Jericho auf das Dach eines Golfwagens ab (mit dem Hardy zuvor Jericho und Guevara umgefahren hatte).

Jericho pinnte Omega schließlich mit dem Judas Effect und posierte dann mit seiner Gruppierung The Inner Circle vor dem leeren Football-Feld. Als optische Abrundung wurde das Logo des Circle noch auf dem großen Video-Screen eingeblendet.

Weitere Highlights der parallel laufenden Shows von AEW und WWE NXT:

- Brodie Lee (bei WWE: Luke Harper) attackierte mit seiner maskierten Dark Order AEW-Champion Jon Moxley und forderte ihn zu einem Match bei der nächsten Großveranstaltung Double or Nothing heraus - der ehemalige Dean Ambrose nahm an.

- Stark angeheizt wurde auch ein weiteres Double-or-Nothing-Match, das Turnierfinale um den neuen TNT-Titel zwischen Cody Rhodes und dem Liga-Neuzugang Lance Archer. Archer setzte seine groß inszenierte Siegesserie gegen den mit der Rhodes-Familie verbundenen QT Marshall fort - anschließend wurde auch Codys Ehefrau Brandi hineingezogen. Nachdem die mit ihr verfeindete Britt Baker sie mit einem DDT niederstreckte, erinnerte Archers Manager Jake "The Snake" Roberts an seine früheren WWE-Zeiten: Er legte eine lebendige Würgeschlange auf die k.o. gegangene Brandi - und verhöhnte sie zusätzlich mit einer sexuellen Pose.

- In einem spektakulär inszenierten WWE-Debüt besiegte Karrion Kross (ehemals Killer Kross) Leon Ruff und feierte den Triumph mit der im burlesken Outfit an seiner Seite stehenden Freundin Scarlett Bordeaux.

- NXT-Damenchampion Charlotte Flair handelte sich im Titelmatch gegen Io Shirai die Disqualifikation ein, als sie die Japanerin mit einem Kendostab attackierte. Flairs unterlegene WrestleMania-Gegnerin Rhea Ripley feierte dann ihr Comeback und griff Flair an.

- Im Hauptkampf von NXT verteidigte Adam Cole den durch Vorwürfe der Online-Belästigung Minderjähriger in die Schlagzeilen geratenen Velveteen Dream mit dem Last Shot. Der schillernde Dream wurde ungewohnt unspektakulär inszeniert und letztlich klar besiegt, es sieht alles danach aus, als ob WWE ihn fürs Erste aus dem Rampenlicht nimmt. Coles nächster Fehdengegener könnte Newcomer Dexter Lumis sein, der im Lauf des Matches unter dem Ring hervorkroch und einen Eingriff von Coles Undisputed-Era-Kollegen Bobby Fish und Roderick Strong verhinderte.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 6. Mai 2020:

Cody besiegt Joey Janela

Non Title Match: Nyla Rose besiegt Kenzie Paige

Non Title Match: Jon Moxley besiegt Frankie Kazarian

Lance Archer besiegt QT Marshall

Street Fight: Chris Jericho & Sammy Guevara besiegen Kenny Omega & Matt Hardy

Die Ergebnisse von WWE NXT am 6. Mai 2020:

Johnny Gargano besiegt Dominik Dijakovic

Akira Tozawa besiegt Jack Gallagher

Chelsea Green besiegt Xia Li

Karrion Kross besiegt Leon Ruff

NXT Women's Title Match: Io Shirai besiegt Charlotte Flair (c) durch Disqualifikation

Kushida besiegt Jake Atlas

Cameron Grimes besiegt Denzel Dejournette

NXT Title Match: Adam Cole (c) besiegt Velveteen Dream