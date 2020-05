Die Niederlage gegen Daniel Bryan bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown war der letzte WWE-Auftritt für Drew Gulak.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der 33-Jährige kein Teil der Promotion mehr, WWE bestätigte das de facto, indem sie Gulaks Online-Profil in die Auflistung der "Alumni", der früheren Performerinnen und Performer verschob.

Wie Pro Wrestling Insider und Wrestling Observer melden, hat WWE den auslaufenden Vertrag Gulaks nicht verlängert. Gulak hätte mehr Gehalt gewollt und sei auf taube Ohren gestoßen.

Anzeige

Generell hieß es zuletzt, dass WWE gerade keine Gehaltserhöhungen gewähre. Obwohl beziehungsweise gerade weil das börsennotierte Unternehmen trotz der Coronakrise weiter einen Milliarden-Umsatz für 2020 anpeilt hält sie ihr Geld in der aktuellen Situation beisammen, der Fall Gulak wirkt da wie das nächste Exempel nach der großen Entlassungswelle im April.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Drew Gulak war seit 2016 Teil von WWE

Gulak hatte 2016 nach elf Jahren im Independent-Bereich einen WWE-Vertrag bekommen, er war Teil des ersten Cruiserweight Classic und der um die leichteren Wrestler konzipierten Show 205 Live.

Der für seinen mattenbasierten Stil bekannte Gulak entwickelte dort einen konträren Charakter, der die anderen Cruiserweights für ihre Spektakel-Aktionen kritisierte und eine "No Fly Zone" ausrief.

Im Juni 2019 gewann Gulak den Cruiserweight-Titel erstmals und verlor ihn im Oktober desselben Jahres an Lio Rush, als der Gürtel beim NXT-Kader angesiedelt wurde, Gulak aber zu SmackDown aufstieg.

Story mit Daniel Bryan abrupt beendet

Bei der Freitagsshow war Gulak zunächst ein Ergänzungs- und Comedy-Charakter, der die Publikumslieblinge mit seinen Präsentationen via Powerpoint nervte und meist klare Niederlagen einsteckte. Eine größere Rolle bekam er ab Februar 2020, als er den früheren WWE-Champion Daniel Bryan zu einem Match bei No Escape (Elimination Chamber) herausforderte und diesen dort so beeindruckte, dass der eine Allianz mit ihm formte.

Diese Story ist nun abrupt beendet, Gulak verlor am Freitag sein letztes Match gegen Bryan klar durch Aufgabe im Heel Hook.

Auffällig: Gulak ist nun schon der sechste frühere Cruiserweight-Champion nach Wiedereinführung des Titels, der inzwischen kein Teil von WWE mehr ist - TJ Perkins, Rich Swann, Enzo Amore und Lio Rush wurden entlassen, Neville provozierte aus Unzufriedenheit seinen Abgang und ist nun als Pac beim Rivalen AEW aktiv.