Die WWE-Story um Randy Orton, Alexa Bliss und die vermeintlich in Brand gesteckte Horror-Figur The Fiend nimmt immer seltsamere Züge an.

Eine Woche, nachdem die mit dem Fiend verbundene Bliss Orton mit einer Feuerball-Attacke überrascht hat, scheint auch dieser zunehmend aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Randy Orton jetzt mit Maske

In einem Videosegment präsentierte sich der "Legend Killer" mit einer Maske, angeblich um die Brandwunden zu verbergen, die Bliss verursacht hat.

Orton erklärte, dass er selbst schuld sei an dem, was passiert sei. Er hätte Mitgefühl gezeigt, als Bliss ihn zwei Wochen zuvor aufgefordert hätte, sie ebenso anzuzünden wie den Fiend, das hätte sich gerächt.

Nun sein sein letztes Mitgefühl verschwunden und er werde das in produktive Bahnen lenken: Er werde den Royal Rumble am 31. Januar gewinnen, den Hauptkampf bei WrestleMania 37 bestreiten und wieder Champion werden.

Ein Detail für Kenner: Ortons Maske ist eine Verbeugung vor Ringlegende Dick Beyer alias The Destroyer. Der 2019 verstorbene Beyer hatte mit einer Maske, die so aussah wie die von Orton bei RAW, eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt und war vor allem auch in Japan enorm populär. Beyer entstammte derselben Wrestler-Generation wie Bob Orton Sr., Vater von Randys Papa Bob Orton Jr.

Alexa Bliss verwandelt sich wie The Fiend

Auch Bliss präsentierte sich von ihrer unheimlichsten Seite, zunächst in einem Talk-Segment, dann in einem Match mit RAW-Damenchampion Asuka.

In ähnlicher Weise wie zu Beginn ihrer Verbindung mit The Fiend rastete Bliss aus, als Asuka den Namen des Alter Egos von Bray Wyatt aussprach - und verwandelte sich in dem Kampf dann selbst in eine andere, übernatürlich wirkende Persönlichkeit.

Nachdem sich die Arenalichter verdunkelt hatten, steckte sie alle Aktionen der Japanerin weg und schlug mit einer eigenen Offensive zurück. Am Ende siegte sie mit Sister Abigail, dem Finisher von Wyatt, dessen Geist in Bliss gefahren zu sein scheint.

Bliss verwandelte sich nach dem Match scheinbar zurück, zum Abschluss der Show sprach sie dann aber mit der Stimme des Fiend dessen aus Vampirmythen übernommenen Standardsatz "Let me in". Die Rückkehr des echten Fiend scheint unmittelbar bevorzustehen (Alexa Bliss im SPORT1-Interview: So ist The Fiend im wahren Leben).

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 18. Januar 2021:

Charlotte Flair besiegt Peyton Royce

Mace besiegt Xavier Woods

Shayna Baszler besiegt Mandy Rose

AJ Styles besiegt Ricochet

The Hurt Business besiegen Riddle & The Lucha House Party

Jeff Hardy besiegt Jaxson Ryker durch Disqualifikation

Non Title Match: Alexa Bliss besiegt Asuka