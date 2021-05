Einen Rivalen aus dem Weg geräumt, eine große Familienzusammenführung nach über einem Jahr unfreiwilliger Trennung: Für den Clan von WWE Universal Champion Roman Reigns sah alles nach einem angenehmen Abend aus.

Doch das Comeback von Reigns' Neffen Jimmy Uso bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown lief dann doch nicht ganz so, wie der "Head of the Table" es sich vorgestellt hatte: Der Zwillingsbruder von Reigns' zum Lakaien degradierte Jey Uso machte klar, dass er sich nicht in derselben Weise rumschubsen lassen wollte.

Es führte zu Spannungen - aus denen Reigns' Rivale, der Schweizer Cesaro, gleich doppelt Kapital schlug.

Anzeige

Rächen sich die umstrittenen Personalentscheidungen von WWE nach WrestleMania? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Jimmy Uso feiert Comeback und Reunion mit Zwillingsbruder Jey

Reigns eröffnete die aktuelle Episode - eine nostalgische "Throwback Edition" in nostaglischer Optik und mit weiteren Anspielungen an vergangene Zeiten - mit einer Ansprache. Er verhöhnte darin zunächst Daniel Bryan für seine Niederlage vergangene Woche und die daraus resultierende Verbannung von SmackDown und dann auch Cesaro, indem er andeutete, dass er mit ihm noch leichteres Spiel haben würde (WWE-Aus für Daniel Bryan? Das ist der reale Stand).

Anschließend ertönte die Musik der Usos und Jimmy Uso feierte sein Comeback nach über 13 Monaten Pause wegen der schweren Knieverletzung, die er sich bei WrestleMania 36 im vergangenen Jahr zugezogen hatte.

Die große Familienzusammenführung wurde von Cesaro unterbrochen, der dann hinterrücks von seinem anderen Rivalen attackiert wurde, Reigns' altem Shield-Gefährten Seth Rollins.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Im Sinne des Throwback-Mottos sorgte dann schließlich ein alter Bekannter für Ordnung: der langjährige SmackDown-General-Manager Teddy Long. Der WWE-Hall-of-Famer verkündete, dass Cesaros Match gegen Rollins gleich steigen würde - und dass Cesaro im Falle eines Sieges Reigns bei WrestleMania Backlash am 23. Mai herausfordern würde.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Cesaro schlägt aus Spannungen Kapital

Cesaro besiegte Rollins dann auch tatsächlich - und Zünglein an der Waage war ausgerechnet Jimmy Uso: Als Bruder Jey zu Cesaros Ungunsten eingreifen wollte, pfiff Rollins ihn zurück und meinte, dass er nicht Reigns sei und seine Hilfe nicht brauche. Das brachte Jimmy auf die Palme, der Rollins einen Superkick verpasste - was Cesaro dabei half, Rollins mit dem Superkick abzufertigen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Reigns stellte Jimmy danach zur Rede, worauf Jimmy verärgert reagierte: Reigns solle nicht denken, dass er ihn so rumkommandieren könne wie Jey, hielt er fest.

Reigns organisierte deshalb am Ende der Sendung eine Begegnung im Ring, in dem er Jimmy Uso nochmals mit Nachdruck vermittelte, dass er sich unterzuordnen hätte - oder sonst. Jimmy verdeutlichte derweil, dass er Reigns noch immer nachträgt, dass er ihn in der Fehde mit Jey trotz seiner Verletzung attackiert hatte, um Jey in dem I Quit Match bei Hell in a Cell zur Aufgabe zu zwingen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Als Jimmy und Jey außerhalb des Rings stritten, nutzte Cesaro die Gelegenheit und attackierte Reigns hinterrücks. Jey kam Reigns sofort zu Hilfe, nach einigem Zögern unterstützte schließlich auch Jimmy seinen Bruder - beide jedoch fingen sich von Cesaro European Uppercuts und seinen Finisher, den Gotch Neutralizer ein.

Es bleibt abzuwarten, wie das widersprüchliche Verhältnis der Usos zu Reigns seine neue Titelfehde weiter beeinflussen werden.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 7. Mai 2021:

Cesaro besiegt Seth Rollins

Carmella besiegt Ruby Riott

Dominik Mysterio besiegt Dolph Ziggler

Tamina besiegt Reginald

Apollo Crews, Chad Gable, Otis, King Corbin & Sami Zayn besiegen Big E, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura & The Street Profits