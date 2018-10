Der Dienstag steht ganz im Zeichen der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Acht Partien stehen auf dem Programm, zweimal kommt es zu einem Duell unter Bundesligisten. Rekordpokalsieger FC Bayern München tritt mit Verletzungssorgen beim Regionalligisten SV Rödinghausen an. In der DEL sind die Kölner Haie gefordert. Im Nachholspiel gegen die Krefeld Pinguine können die Kölner die bisher durchwachsene Saison aufbessern.

Das ist passiert

La Liga: Real Madrid trennt sich von Lopetegui

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich erwartungsgemäß von Trainer Julen Lopetegui getrennt. Der 52-Jährige war erst seit Saisonbeginn bei den Königlichen tätig gewesen. Am Sonntag hatte Real den Clasico beim Meister FC Barcelona mit 1:5 verloren. Der frühere Real-Profi Santiago Solari, derzeit Trainer der zweiten Mannschaft, tritt interimsmäßig die Nachfolge Lopeteguis an. (Zum Bericht)

Serie A: Inter erster Juve-Verfolger

Gegen den Tabellenvierten Lazio Rom feiern die Mailänder einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Garant des Auswärtserfolg war Stürmer Mauro Icardi. Der argentinische Nationalspieler sorgte mit seinem Doppelpack fast im Alleingang für die Entscheidung. Damit sorgte die Nerazzurri für einen gelungen Einstand des neue Inter-Besitzer Steven Zhang. (Zum Bericht)

Handball: Kühn verpasst Heim-WM

Schwerer Schlag für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Rückraum-Ass Julius Kühn hat im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag im Kosovo einen Kreuzbandriss erlitten und wird damit für die Heim-Weltmeisterschaft ausfallen. (Zum Bericht)

NBA: Thompson bricht Currys NBA-Rekord

Klay Thompson von den Golden State Warriors hat einen sensationellen NBA-Rekord aufgestellt. Der Shooting Guard versenkte beim 149:124-Sieg der Warriors gegen die Chicago Bulls 14 Dreier. Der bisherige Rekordinhaber war Teamkollege Steph Curry, dem im November 2016 13 Distanztreffer gelungen waren. Thompson traf seinen rekordbrechenden Dreier sogar bereits fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels. Insgesamt kam er auf 52 Zähler in nur 27 Minuten, im kompletten Schlussabschnitt kam er nicht zum Einsatz. (Zum Bericht)

NBA: Doncic brilliert im Texas-Thriller

Die Dallas Mavericks haben trotz einer Gala-Vorstellung von Rookie Luka Doncic die nächste Pleite kassiert. Das Wunderkind erzielte mit 31 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA, konnte die 108:113-Niederlage nach Verlängerung im Texas-Duell mit den San Antonio Spurs aber nicht verhindern. Doncic traf vier seiner sechs Dreier und insgesamt elf von 18 Versuchen aus dem Feld. Der Slowene kam zudem auf acht Rebounds und vier Assists. Einziges Ärgernis: Die sechs Ballverluste. (Zum Bericht)

NFL: Defense trägt Patriots zum Sieg

Die New England Patriots haben in der NFL den fünften Sieg in Folge eingefahren und sich im Monday Night Game mit 25:6 gegen die Buffalo Bills durchgesetzt. New England konnte sich auf seine Defense und auf Stephen Gostkowski verlassen. Der Kicker verwandelte vier von fünf Field Goals. Free Safety Devin McCourty sorgte mit seinem Pick Six, einem 84-Yard-Touchdown nach einer Interception, 5:54 Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. (Zum Bericht)

NFL: Die Browns entlassen ihren Headcoach

Die Cleveland Browns haben nach der 18:33-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers ihren Trainer Hue Jackson entlassen. Der 53-Jährige ist damit der erste Headcoach, der in der laufenden NFL-Saison seinen Job verloren hat. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: Bayern gefordert

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an. Der FC Bayern spielt in Osnabrück beim SV Rödinghausen, muss aber auf mehrere Stars verzichten (SV Rödinghausen - FC Bayern München ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Mit den Spielen zwischen Hannover und Wolfsburg (18.30 Uhr im LIVETICKER) sowie Augsburg und Mainz (20.45 Uhr im LIVETICKER) gibt es zwei Bundesliga-Duelle.

- Tennis: Kohlschreiber trifft auf Cilic

Philipp Kohlschreiber trifft beim Masters in Paris (ab 10 Uhr LIVESCORES) in der zweiten Runde auf den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic. Der Kroate kämpft in Paris noch um ein Ticket für das Saisonfinale in London (11. bis 18. November).

- DEL: Köln will aus dem Keller raus

Die Kölner Haie stehen nach 14 Spielen gerade einmal auf Rang elf. Nur sechs Siege haben die Haie bislang eingefahren. Im Nachholspiel des 7. Spieltags gegen die Krefeld Pinguine (19.30 Uhr im LIVETICKER) kann Köln zumindest einmal den Tabellennachbarn überholen.

