Beim Weltcup-Finale in Oslo erkämpft sich Biathletin Denise Herrmann einen starken zweiten Platz in der Verfolgung, Arnd Peiffer wird Dritter. Einen zweiten Platz gab es auch für die DSV-Adler im Skiflug-Teamwettbewerb in Planica.

Am Abend starten unter anderem Spanien und Italien in die EM-Qualifikation.

Das ist passiert:

- Biathlon: Herrmann stürmt aufs Podest

Beim letzten Verfolgungswettbewerb der Weltcup-Saison erkämpfte sich Denise Herrmann einen starken zweiten Rang. Das Saisonfinale in Oslo entschied Anastasia Kuzmina beeindruckender Manier für sich. (Zum Bericht)

- Biathlon: Peiffer bei Sieg-Rekord von Bö Dritter

Johannes Thingnes Bö hat beim Weltcup-Finale in Oslo den Rekord für die meisten Siege innerhalb eines Winters geknackt. Der Norweger gewann die Verfolgung, Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer wurde Dritter (Zum Bericht).

- Skispringen: Eisenbichler führt Deutschland auf Platz 2

Mit einem Mega-Satz auf 246 Meter führte Markus Eisenbichler die DSV-Adler auf den zweiten Platz des Skiflug-Teamwettbewerbs in Planica. Nur Polen war noch stärker und verhinderte den ersten deutschen Teamsieg in Planica seit 2000. Platz drei ging an Slowenien. (Zum Bericht)

- Bundesliga Bayern bereiten Angebot für Jovic vor

Geht es nun ganz schnell? Laut "Mundo Deportivo" will der FC Bayern zeitnah ein erstes Angebot für Frankfurts Stürmer Luka Jovic einreichen. Neben dem deutschen Rekordmeister soll auch der FC Barcelona am Eintracht-Stürmer interessiert sein. (Der Bundesliga-Transfermarkt zum Durchklicken)

- 3. Liga: KSC patzt - Uerdingen weiter ohne Sieg

Der Karlsruher SC verpasst gegen Hansa Rostock den fest eingeplanten Heimsieg und muss nach unten schauen. Der KFC Uerdingen bleibt auch unter dem neuen Trainer sieglos. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: Zuber und Zakaria schießen Schweiz zum Sieg

Die Schweiz hat ihr erstes Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. Durch die Tore von Steven Zuber und Denis Zakaria konnten die Eidgenossen in Georgien einen mühsamen, aber wichtigen Sieg einfahren. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Fußball: EM-Qualifikation mit Spanien und Italien

Die EM-Qualifikation hat bereits begonnen - heute Abend geht es unter anderem auch für die Spanier und die Italiener los. In den Gruppen D, F und J bestreiten außerdem Irland, Schweden, Griechenland und Bosnien-Herzegowina ihre Auftaktspiele. (Die Spiele der EM-Qualifikation im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SC Potsdam

Am 22. Spieltag misst sich Vizemeister Allianz MTV Stuttgart mit dem SC Potsdam. Die Stuttgarterinnen sind stark in die Saison gestartet, besiegten auch Meister SSC Palmberg Schwerin und träumen vom Titel. (Volleyball Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SC Potsdam, ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl

LeBron James erlebt in der NBA gegen die Brooklyn Nets einen bitteren Abend: In den Schlusssekunden passiert dem King ein teurer Turnover, die Los Angeles Lakers verpassen die Playoffs.