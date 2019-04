Beben im DFB! Der angezählte Präsident Reinhard Grindel tritt von seinem Amt zurück.

Am Abend stehen die ersten Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal an. Den Anfang machen des SC Paderborn und der Hamburger SV. Zum Bundesliga-Duell kommt es zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig.

Das ist passiert

- DFB-Boss Grindel tritt zurück

Reinhard Grindel hat am Dienstag die Konsequenzen aus den neuerlichen Negativschlagzeilen gezogen und ist als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgetreten. Das gab der 57-Jährige bekannt, nachdem er in den vergangenen Tagen mehr und mehr unter Druck geraten war. Bis zum DFB-Bundestag am 27. September werden wie vor Grindels Wahl die Vize-Präsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch das Amt kommissarisch bekleiden. (Zum Bericht)

- Gladbach und Hecking trennen sich

Borussia Mönchengladbach beendet die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking zum Saisonende. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag mit. Die Borussia wird mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen. Nach einer hervorragenden Hinrunde war Gladbach zuletzt böse abgestürzt. Am Wochenende gab es eine 1:3-Pleite bei Fortuna Düsseldorf. (Zum Bericht)

- Koch spricht über Grindel-Nachfolge

Wie Vizepräsident Rainer Koch nach Reinhard Grindels Demission am Dienstag mitteilte, solle der Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Präsidenten offenbar nicht aus dem engsten Führungszirkel des Deutschen Fußball-Bundes kommen. Koch wird den Verband zusammen mit Reinhard Rauball, dem Präsidenten der Deutschen Fußball Liga (DFL), bis zum DFB-Bundestag am 27. September kommissarisch anführen. Den einen starken Kandidaten für die Nachfolge gibt es bislang nicht. (Zum Bericht)

- Schumacher erstmals im Ferrari

Mick Schumacher (20) hat seine ersten Testkilometer in einem Formel-1-Boliden absolviert und ist damit in die Fußstapfen seines Vaters Michael getreten. Zwölf Jahre und vier Monate nach dem letzten Rennen des Rekordweltmeisters in einem Ferrari drehte Schumacher junior in Bahrain seine Runden im SF90. Er sammelte damit Daten für die Scuderia mit ihren Top-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Mit Platz zwei setzte er ein kleines Ausrufezeichen. (Zum Bericht)

- Ingolstadt entlässt Keller - Rückkehrer übernehmen

Zweitligist FC Ingolstadt hat im verzweifelten Kampf gegen den Abstieg erneut die Notbremse gezogen und Trainer Jens Keller entlassen. Das gab das Tabellen-Schlusslicht nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt. Mit Keller muss auch dessen Assistent Thomas Stickroth gehen. Wie bereits von SPORT1 berichtet, wird Tomas Oral neuer Cheftrainer, ihm assistiert Michael Henke als Co-Trainer. (Zum Bericht)

- Breitner würdigt Müller als "Allergrößten"

Paul Breitner hat die deutsche Torjäger-Legende Gerd Müller mit bewegenden Worten gewürdigt. "Für mich ist Gerd nach 1954 der Allergrößte von uns allen. Viele von unserer Generation haben ihm viel zu verdanken. Ich wäre ohne Gerd Müller nicht hier", erklärte Breitner bei der Einweihung der deutschen Hall of Fame im Fußballmuseum in Dortmund. "Die unglaubliche Erfolgsgeschichte des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft wäre ohne Gerd Müller so nicht denkbar." (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Pokal: Paderborn empfängt den HSV

Es ist wieder DFB-Pokal. Die Viertelfinals stehen an. Den Anfang machen des SC Paderborn und der Hamburger SV. Es steht also damit sicher ein Zweitligist im Halbfinale (DFB-Pokal: SC Paderborn - Hamburger SV, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DFB-Pokal: Augsburg trifft auf RB Leipzig

Auch ein Bundesliga-Duell steht am Abend an. Augsburg und Leipzig kämpfen um den Einzug ins Pokalhalbfinale. (DFB-Pokal: FC Augsburg - RB Leipzig, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United

Auch die Premier League spielt am Abend. Für Manchester United und Trainer Ole Gunnar Solskjaer geht es zu den Wolverhampton Wanderers. Gegen die Wolves hatten schon so manche Spitzenteams in dieser Saison ihre Probleme. (Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: FC Villareal - FC Barcelona

In der La Liga rollt der Ball ebenfalls. Tabellenführer FC Barcelona ist zu Gast beim FC Villareal. Sehen wir die nächste Zaubershow von Lionel Messi? (La Liga: FC Villareal - FC Barcelona, 21.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Eishockey Live - DEL Playoffs

Die Halbfinals der DEL stehen an. Die Adler Mannheim treffen auf die Kölner Haie. SPORT1 übertragt den Kracher ab 19.15 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Bundesliga Aktuell Live

Bundesliga Aktuell präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

Reinhard Grindel hat seinen letzten Auftritt als DFB-Präsident im Fußballmuseum in Dortmund am Montagabend. Bereits da vermied er eine Stellungnahme.