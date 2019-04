Nach einem irren DFB-Pokal-Abend und einem spannenden DEL-Halbfinale steht die 2. Liga wieder auf dem Programm. Dynamo Dresden will in Fürth den Aufwärtstrend fortsetzen.

Die deutschen Eishockey-Frauen starten in die WM gegen die starken Schwedinnen und im Darts geht es in der Premier League in die heiße Phase.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag zusammengefasst.

Das ist passiert

- Pokal-Drama in München: Bayern im Halbfinale

Der FC Bayern und der 1. FC Heidenheim liefern sich eine wahre Pokalschlacht. Der Zweitligist verlangt dem Favoriten alles ab. Trotzdem siegt der FCB in Unterzahl. (Zum Bericht)

- Werder Bremen steht im Pokal-Halbfinale

Werder Bremen komplettiert das Halbfinal-Teilnehmerfeld im DFB-Pokal. Nach torlosem erstem Durchgang schlagen die Norddeutschen zweimal sehenswert zu. (Zum Bericht)

- Youth League: Hoffenheim setzt sich gegen Real durch

Die TSG Hoffenheim steht sensationell im Halbfinale der Youth League. In einer echten Wasserschlacht bezwingen die Kraichgauer den Nachwuchs von Real Madrid. (Zum Bericht)

- DEL: München gewinnt Marathon-Match

Der EHC München gewinnt das erste Playoff-Halbfinale gegen die Augsburger Panther. In einem Marathon-Match entscheidet ein umstrittenes Tor nach über 100 Minuten. (Zum Bericht)

- Görges und Petkovic scheitern

Julia Görges unterliegt überraschend in Charleston einer US-Amerikanerin. Auch Andrea Petkovic muss nach einer klaren Niederlage die Koffer packen. (Zum Bericht)

- Stuttgart im Volleyball-Halbfinale

Der Vorrundensieger erreicht mit dem zweiten Sieg das Halbfinale der Volleyball-Bundesliga. Gegen Wiesbaden hat Stuttgart aber mehr Mühe als erwartet. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas verneigt sich vor Nowitzki

Dirk Nowitzki wird bei einem der letzten Mavs-Heimspiele eine besondere Ehre zuteil. Dallas liefert sich mit den Timberwolves einen Krimi bis zum Schluss. (Zum Bericht)

- NHL: Kahun mit Assist im Krimi

Dominik Kahn feiert mit den Chicago Blackhawks einen Erfolg gegen die St. Louis Blues. Beim Krimi verbucht der deutsche Nationalspieler einen Torvorlage. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Dresden will in Fürth nachlegen

Dynamo Dresden will den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Dazu muss ein Sieg im Nachholspiel des 25. Spieltages bei der SpVgg Greuther Fürth her (2. Liga: Greuther Fürth - Dynamo Dresden ab 19 Uhr im LIVETICKER). Nach dem ersten Pflichtspielsieg des Jahres bei Erzgebirge Aue könnte Fürth die Trendwende einleiten. Mit einem Erfolg bei den Mittelfranken kann Dresden den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zehn Punkte vergrößern und in der Tabelle sogar an Greuther Fürth vorbeiziehen.

- Frankfurt in Würzburg gefordert

Die Fraport Skyliners fahren zum Nachholspiel in der Basketball-Bundesliga nach Würzburg (BBL: s.Oliver Würzburg - Fraport Skyliner ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Für die Hessen ist es das zweite von insgesamt drei Nachholspielen. Die Saison läuft bisher nicht nach Wunsch. Aktuell liegen die Frankfurter nur auf Rang 13, s.Oliver Würzburg ist hingegen mit Rang acht auf Playoff-Kurs.

- Eishockey-Frauen starten in WM

Die deutschen Eishockey-Frauen starten gegen Schweden in die WM in Finnland. Als Vierte der letzten Weltmeisterschaft will das Team des neuen Bundestrainers Christian Künast erneut überraschen.

Das müssen Sie sehen

- Darts-PL: Startschuss für Playoff-Kampf

Die Premier League Darts geht in die heiße Phase. Acht Stars kämpfen an den letzten sieben Spieltagen um die Teilnahme an den Playoffs. In der zehnten Nacht in Belfast stehen einige spannende Partien auf dem Programm (Darts Premier League ab 20 Uhr LIVE im Stream von SPORT1 und auf dem YouTube-Channel von SPORT1 und ab 20.30 Uhr LIVE im TV). Weltmeister Michael van Gerwen bekommt es mit "Bad Boy" Gerwyn Price zu tun. Rob Cross erwartet mit Daryl Gurney keine einfache Aufgabe.

- Volleyball-Bundesliga: Haching will Halbfinale klar machen

Die Volleyball Bundesliga der Männer steigt mit den Playoffs in die heiße Saisonphase ein – und SPORT1 ist mittendrin. Für die WWK Volleys Herrsching wird es ernst. Nachdem das erste Viertelfinal-Spiel in der Volleyball-Bundesliga Männer gegen die Alpenvolleys Haching deutlich verloren ging, steht das Team von Trainer Max Hauser mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg muss her, sonst ist der Traum von der Meisterschaft vorzeitig geplatzt (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM).

- Bundesliga Aktuell

Das Video-Schmankerl

