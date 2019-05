Grenzenloser Jubel in Paderborn: Der SC steigt trotz einer Niederlage in Dresden sensationell in die Bundesliga auf. Dagegen droht Union Berlin ein weiteres Jahr in der Zweitklassigkeit.

Bei der Eishockey-WM in der Slowakei liefert Deutschland den USA lange einen harten Fight, muss sich am Ende aber geschlagen geben.

In der BBL steht am frühen Abend die letzte Playoff-Partie der ersten Spielrunde zwischen dem Überraschungsteam von RASTA Vechta und Brose Bamberg an (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das ist passiert

- 2. Liga: Paderborn macht Aufstieg perfekt

Das zweite Bundesliga-Abenteuer kann starten: Der SC Paderborn verlor am letzten Spieltag der 2. Bundesliga zwar bei Dynamo Dresden mit 1:3 (1:2), folgte aber nach dem 2:2 (0:1) von Union Berlin in Bochum dank der besseren Tordifferenz dem 1. FC Köln als Tabellenzweiter ins Oberhaus. (Zum Bericht) Union reichte auch der Endspurt in einer turbulenten Schlussphase beim VfL Bochum nicht zum Sieg. Die Eisernen müssen in die Relegation gegen den VfB Stuttgart. (Zum Bericht)

- Bundesliga-Relegation steht fest

Der Bundesliga-16. VfB Stuttgart muss in der Relegation gegen den 1. FC Union Berlin ran. Das Hinspiel steigt bereits am kommenden Donnerstag in Stuttgart (Bundesliga-Relegation, Hinspiel: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin, Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). (Zum Bericht)

- Eishockey-WM: DEB-Team verpasst Coup gegen USA

Trotzreaktion ohne Belohnung: Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM (Die Eishockey-WM LIVE im TV auf SPORT1 und im YouTube-Stream) trotz einer mutigen Vorstellung die nächste Niederlage kassiert. Im vorletzten Gruppenspiel unterlag das bereits fürs Viertelfinale qualifizierte Team von Toni Söderholm den USA mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). (Zum Bericht)

- Neuer plant Rückkehr im Pokalfinale

Seit Mitte April pausiert Bayern-Torwart Manuel Neuer aufgrund einer Wadenverletzung. Der 33-Jährige geht davon aus, beim Pokalfinale am Samstag im Tor zu stehen. (Zum Bericht)

- Fix: Schalke verpflichtet Reschke

Personalentscheidung bei S04. Die Königsblauen verpflichten Michael Reschke als neuen Technischen Direktor. Der frühere VfB-Sportvorstand unterschreibt langfristig. (Zum Bericht)

- Nürnberg findet neuen Cheftrainer

Die Entscheidung ist gefallen. Nach dem Abstieg in die zweite Liga findet der 1. FC Nürnberg einen neuen Cheftrainer. Dieser trainierte zuvor in Griechenland. (Zum Bericht)

- Rangnick: Julian will Meister werden

Ralf Rangnick zeigt sich im Doppelpass beeindruckt von den Qualitäten von Julian Nagelsmann. Er nimmt den neuen Trainer von RB Leipzig aber auch gleich in die Pflicht. (Zum Bericht)

- City-Star wird Spielertrainer

Vincent Kompany sagt Goodbye. Der belgische Abwehrspieler verlässt Manchester City nach elf Jahren und wird Spielertrainer bei seinem Heimatklub. (Zum Bericht)

- Real vergeigt auch das Saisonfinale

Real Madrid hat eine enttäuschende Saison mit einer Niederlage beendet. Die Königlichen mussten sich am letzten Spieltag gegen Betis Sevilla mit 0:2 geschlagen geben. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Eishockey-WM: Schweiz - Russland

Während die Schweiz nach vier Siegen zum Auftakt zuletzt knapp gegen Schweden verlor, ließen die favorisierten Russen noch gar nichts anbrennen. Spannung ist in diesem Spitzenspiel garantiert. (ab 20.15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Basketball BBL-Playoffs: RASTA VECHTA - Brose Baskets Bamberg

Im ersten Spiel der Viertelfinal-Paarung bekommt es der Sensations-Vierte Vechta mit dem Pokalsieger aus Bamberg zu tun. (ab 18.30 Uhr LIVE im TV bei SPORT1)

- "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" - 34. Spieltag

Der dramatische Kampf um den Aufstieg steht im Fokus der Highlight-Zusammenfassungen in der 2. Bundesliga, aber auch der Tabellenkeller rückt in den Mittelpunkt. (ab 20.15 Uhr LIVE im TV bei SPORT1)

- Eishockey-WM live: Frankreich - Finnland

Finnland ist in diesem Duell in der deutschen Gruppe der klare Favorit, Frankreich musste bisher in fünf Spielen fünf Niederlagen hinnehmen. Finnland ist als Tabellenführer schon sicher im Viertelfinale. (LIVE ab 22.00 Uhr bei SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Manchester City feiert im FA-Cup-Finale einen 6:0-Kantersieg gegen Watford. Doch so wirklich ab ging es erst danach, als Zeugwart Brandon Ashton halbnackt die Kabine stürmt.