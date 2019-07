Verrückter Regen-Krimi in der Formel 1: Mercedes erlebt in Hockenheim ein absolutes Desaster, Sebastian Vettel gelingt eine beachtliche Aufholjagd. Zum Sieg reicht es aber nicht ganz. Der Hamburger SV rettet sich derweil in letzter Sekunde zu einem Punktgewinn und Marco Reus wird ein besondere Ehre zu teil.

Und auch das Programm für den Sonntagabend kann sich sehen lassen: Der 1. FC Köln testet gegen einen spanischen Erstligisten und beim World Matchplay Darts kommt es zum Finale zwischen Rob Cross und Michael Smith.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Formel 1: Vettel furios bei Mercedes-Debakel

Max Verstappen behält in einem chaotischen Deutschland-GP die Nerven und siegt in Hockenheim. Sebastian Vettel holt stark auf, Mercedes erlebt ein Debakel (zum Bericht).

- 2. Bundesliga: HSV rettet Punkt in letzter Sekunde

Am ersten Spieltag der neuen Saison spielt der Hamburger SV daheim gegen Darmstadt 98 nur Remis. In der letzten Minute der Nachspielzeit trifft Aaron Hunt (zum Bericht).

- Real-Fans machen Kroos zum Sündenbock

Bitteres Umfrageergebnis für Toni Kroos. Die Fans von Real Madrid stimmen gegen einen Verbleib des Weltmeisters von 2014. Nur zwei Spieler sind noch unbeliebter (zum Bericht).

- Reus ist "Fußballer des Jahres"

Marco Reus ist zum zweiten Mal in seiner Karriere zum "Fußballer des Jahres" gewählt worden. Bei den Trainern erhält Jürgen Klopp die Auszeichnung des Kickers (zum Bericht).

- Transfermarkt: Liverpool verpflichtet Rekord-Youngster

Der FC Liverpool gibt den zweiten Neuzugang der Saison bekannt. Der 16-Jährige Harvey Elliott kommt vom FC Fulham (zum Bericht).

- Norwegerin stirbt nach Blitzschlag

Ein tragisches Unglück überschattet das Ultra Skyrace in Südtirol. Eine Norwegerin wird vom Blitz getroffen und verstirbt anschließend im Krankenhaus (zum Bericht).

Das passiert noch

- Tour de France: Die letzte Etappe

Am Sonntag findet die 106. Ausgabe auf dem Prachtboulevard in Frankreichs Hauptstadt ihr traditionelles Ende. Egan Bernal rollt Paris im Gelben Trikot entgegen, Emanuel Buchmann darf als Vierter ein letztes Mal auf die Reise gehen. (Tour de France 2019, die 21. Etappe im LIVETICKER auf SPORT1.de)

Das müssen Sie heute sehen

- Testspiel: 1. FC Köln - FC Villarreal

Im Rahmen ihres Trainingslagers in Österreich nehmen die beiden Bundesligisten FC Schalke 04 und der 1. FC Köln am Helden Cup teil. Beim stark besetzten Vorbereitungsturnier geht es gegen den FC Bologna aus der italienischen Serie A und den FC Villarreal aus der spanischen Primera Division. (1. FC Köln - FC Villarreal um 19.15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Darts live: World Matchplay Finale

Showdown in Blackpool. Nach seinem Sensationscomeback im Halbfinale trifft Ex-Weltmeister Rob Cross im Finale des World Matchplays auf den aktuellen Vize-Weltmeister Michael Smith. Für beide ist es dabei die erste Finalteilnahme beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres. (Darts: World Matchplay Finale, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Atletico Madrid feiert im Stadtderby gegen Real Madrid ein Schützenfest. Beim ICC-Spiel trifft Diego Costa vierfach und fliegt - die Königlichen sind komplett von der Rolle ...