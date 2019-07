Die deutschen U19-Frauen feiern gegen England bei der EM einen Auftakt nach Maß. Beim FC Bayern ist ein spanischer U21-Europameister im Anflug auf München.

Nach dem Ruhetag müssen am Mittwoch die Radfahrer bei der Tour de France die 11. Etappe bewältigen.

Das ist passiert

- Lewandowski kritisiert Transferpolitik

So deutlich hat noch kein Spieler den Transfer-Stau des FC Bayern kritisiert. "Es ist nicht optimal, dass wir so wenig Profispieler im Kader haben – das muss ich ehrlich sagen und das weiß auch jeder. Klar, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht nur ich, auch die anderen Spieler warten, dass noch ein oder zwei Spieler kommen", machte Robert Lewandowski am Dienstag in Los Angeles klar. (Zum Bericht)

- Griezmann schwärmt von Messi

120-Millionen-Zugang Antoine Griezmann (28) vom spanischen Meister FC Barcelona hat seinen neuen Mitspieler Lionel Messi (32) auf den allerhöchsten Schild gehoben. "Er ist die Nummer eins. Wie LeBron (James; Anm. d. Red.) im Basketball", sagte der französische Weltmeister im Vereins-TV der Katalanen: "LeBron ist das Gesicht des Basketballs, so wie Messi das Gesicht des Fußballs ist." (Zum Bericht)

- U19-EM: DFB-Frauen feiern Auftaktsieg

Bei der UEFA U19 EM der Frauen in Schottland hat die deutsche Mannschaft einen erfolgreichen Auftakt geschafft. Gegen England siegte die DFB-Auswahl verdient mit 2:1 (2:0) gegen England. (Zum Bericht)

- NBA-Star sagt für Basketball-WM ab

NBA-Allstar Ben Simmons steht der australischen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung. "Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, auf die WM in China zu verzichten", schrieb der 22-Jährige von den Philadelphia 76ers bei Twitter. (Zum Bericht)

- Kamerun feuert Coach Seedorf

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Clarence Seedorf (43) ist als Trainer der kamerunischen Nationalmannschaft nach dem schwachen Abschneiden beim Afrika-Cup entlassen worden. Das gab der nationale Verband Fecafoot am Dienstag bekannt. (Zum Bericht)

- Shaq muss für kuriose Wette büßen

In der NBA dominierten die Golden State Warriors um Coach Steve Kerr die letzten Jahre. Das könnte Shaquille O'Neal nun zum Verhängnis werden. Eine alte Wette ist schuld. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 11. Etappe

Nach dem Ruhetag gestern geht es bei der Tour de France heute auf die 11. Etappe von Albi nach Toulouse (ab 13.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Auf den 167 Kilometern Strecke stehen auch zwei Bergwertungen an.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball LIVE: Testspiel PSV Eindhoven - VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg will unter seinem neuen Trainer Oliver Glasner an die starke letzte Bundesliga-Saison anknüpfen. Wie weit die Wölfe schon mit ihrer Form sind, wird sich im Test beim niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven zeigen. SPORT1 zeigt die Partie ab 18.55 Uhr LIVE im TV und im STREAM auf SPORT1.de.

- Baseball LIVE, MLB: Minnesota Twins - New York Mets

Homerun auf SPORT1: Im Juli sind gleich drei Partien der Major League Baseball (MLB) zu sehen. Im Einsatz ist dabei auch der deutsche MLB-Star Max Kepler, der weiterhin bei den Minnesota Twins für Furore sorgt. Auch dank Kepler sind die Twins in der American League ganz vorne mit dabei und dürfen von den Playoffs träumen. Heute geht es zu Hause gegen die New York Mets aus der National League (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM auf SPORT1.de)

Das Video-Schmankerl

Die Bayern-Stars sind in Los Angeles gelandet. Beim ersten Training haben die Münchner eine Menge Spaß und gehen locker an die Sache ran, bevor es dann bald wieder ernst wird.