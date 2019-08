Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies wird sein Amt vorübergehend ruhen lassen. Manchester United bittet Streik-Profi Romelu Lukaku ordentlich zur Kasse.

Das ist passiert

- Schalke: Tönnies lässt Amt drei Monate ruhen

Klub-Boss Clemens Tönnies vom Bundesligisten Schalke 04 wird nach seiner rassistischen Entgleisung am vergangenen Donnerstag sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats für drei Monate ruhen lassen. Das gab der Klub nach einer mehrstündigen Sitzung des Ehrenrats bekannt. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev erreicht Achtelfinale

Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Montreal im Achtelfinale. Der Hamburger setzt sich gegen den Briten Cameron Norrie durch. Zwei Deutsche scheiden aus.(Zum Bericht)

- ManUnited verhängt Mega-Strafe

Der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku wird von seinem Verein Manchester United kräftig zur Kasse gebeten. Da der Stürmer eigenmächtig dem Training an den letzten beiden Tagen fernblieb, muss er nun eine Mega-Geldstrafe bezahlen. (Zum Bericht)

- CL-Quali: Ajax muss zittern

Der niederländische Meister Ajax Amsterdam muss in der Champions League bereits in der Qualifikation um das Weiterkommen bangen. Der Halbfinalist der vergangenen Saison kam im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde beim griechischen Titelträger PAOK Saloniki nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und steht vor dem Rückspiel nächste Woche Dienstag in Amsterdam unter Druck. (Zum Bericht)

- FCB holt neuen Analyse-Coach

Der Trainerstab des FC Bayern bekommt Zuwachs. Danny Röhl wird neuer Co-Trainer Analyse beim deutschen Rekordmeister. Der 30-Jährige kommt aus der englischen Premier League vom FC Southampton zu den Münchnern. (Zum Bericht)

- NFL-Megastar macht ernst: Mehr Geld oder Streik

Vergangene Saison machte es Le'Veon Bell bei den Pittsburgh Steelers vor. Nun will auch Ezekiel Elliott bis zum Äußersten gehen. Der Star-Running-Back der Dallas Cowboys fordert einen neuen Vertrag inklusive Gehaltserhöhung. Andernfalls werde er kein einziges Spiel für die Texaner in der kommenden Saison bestreiten. (Zum Bericht)

- Radsport: Deutsche siegt bei Extrem-Rennen

Die Deutsche Fiona Kolbinger hat das Transcontinental Race für sich entschieden. Radfahrerin sichert sich den Sieg beim Transcontinental Race quer durch Europa. Dabei lässt sie zahlreiche männliche Konkurrenten klar hinter sich. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Tennis: Nadal startet Mission Titelverteidigung

Beim ATP-Masters im kanadischen Montreal greift der spanische Superstar Rafael Nadal ins Geschehen ein. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft der Titelverteidiger in der zweiten Runde auf den Briten Daniel Evans (Tennis, Rogers Cup: Rafael Nadal - Daniel Evans, ab 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- Champions-League-Quali: Porto und Celtic müssen ran

In der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League wird es für einige Teams ernst. Auch der FC Porto und Celtic Glasgow versuchen, den nächsten Schritt in Richtung Gruppenphase zu machen. (Champions League, Qualifikation: alle Spiele ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Verrückte Szene in Bolivien! Club Always Ready fordert einen Elfmeter – und bekommt diesen anscheinend vom VAR zugesprochen. Das Problem dabei: In Bolivien gibt es keinen VAR.