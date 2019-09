SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Bundesliga: Leipzig geht gegen Schalke baden

RB Leipzig verliert vor eigener Kulisse gegen Schalke 04 deutlich und damit auch die Tabellenführung der Bundesliga. Die Königsblauen ziehen mit RB nach Punkten gleich. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayern dank Zittersieg Erster

Der FC Bayern setzt sich souverän beim SC Paderborn durch - und ist erstmals in dieser Saison Tabellenführer. Serge Gnabry beendet eine lange Durststrecke. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schwarz fliegt mit Gelb-Rot

Bittere Premiere für Sandro Schwarz: Der Trainer des FSV Mainz 05 sieht als erster Coach der Bundesliga-Geschichte eine Gelb-Rote Karte und fliegt gegen Wolfsburg. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel Dritter bei Leclerc-Gala

Charles Leclerc dominiert im Qualifying von Sotschi und holt sich die vierte Pole in Folge. Lewis Hamilton setzt sich in letzter Sekunde vor Sebastian Vettel. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV-Fluch will nicht enden

Der Hamburger SV kann den SV Jahn Regensburg auch im dritten Duell nicht besiegen. Alle drei Partien der 2. Liga enden am Samstag unentschieden. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Halle Erster, 1860 schlägt FCK

Dem Halleschen FC reicht ein Remis in Braunschweig, um die Tabellenspitze zu erobern. Der 1. FC Kaiserslautern unterliegt 1860 München. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Lückenkemper zittert sich weiter

Gina Lückenkemper sichert sich über 100 Meter das letzte direkte Ticket für das WM-Halbfinale. Auch Tatjana Pinto erreicht die nächste Runde. (Zum Bericht)

- Premier League: Reds siegen nach Mega-Patzer

Der FC Liverpool gewinnt bei Aufsteiger Sheffield United auch sein siebtes Saisonspiel. Dabei tun sich die Reds lange schwer - bis der Gäste-Keeper mithilft. (Zum Bericht)

- Formel 1: Fix: McLaren zurück zu Mercedes

McLaren wechselt 2021 den Motorenpartner und kehrt von Renault zu Mercedes zurück. Deren Motorsportchef Toto Wolff bezeichnet die Partnerschaft als "Meilenstein". (Zum Bericht)

Das steht heute an

- Bundesliga: BVB gegen Werder Bremen

Im Topspiel empfängt der BVB Werder Bremen. Die Dortmunder wollen mit einem Sieg oben dranbleiben, während die Bremer weiterhin arge Verletzungssorgen zu beklagen haben. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Werder Bremen, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: Atlético gegen Real

Das Madrid-Derby steht an. Und es ist ein Spitzenspiel. Während Atlético Madrid nach sechs Spieltagen in La Liga Rang drei belegt, grüßen die Königlichen noch ungeschlagen von der Tabellenspitze. (La Liga: Atlético Madrid - Real Madrid, 21 Uhr im LIVETICKER)

- Leichtathletik: 100-m-Sprint der Männer erster Höhepunkt

Über 100 m wird der erste Weltmeister nach Ende der Ära von Superstar Usain Bolt gesucht. Titelverteidiger ist der schon zweimal wegen Dopings gesperrt gewesene US-Amerikaner Justin Gatlin. Sein chancenreichster Herausforderer ist der Weltjahresbeste Christian Coleman, der zuletzt trotz drei verpasster Dopingtests einer Sperre entging (Leichtathletik-WM ab 21.15 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

