Dem SC Freiburg droht Ungemach.

Noch vor Eröffnung des neuen Stadions gibt es Ärger. Wegen Lärmschutz-Auflagen darf der Bundesligist fast nur am Samstagnachmittag ran.

Bei Borussia Dortmund sorgt der Name Jose Mourinho für Unruhe. Sollte es mit Lucien Favre nicht mehr funktionieren, soll der Portugiese durchaus eine Option sein. Im Champions League-Duell bei Inter Mailand will man beim BVB ein weiteres Ausufern des Gerüchts mit einem Sieg verhindern.

Die Wogen glätten möchte auch RB Leipzig. Gegen Zenit St. Petersburg will man die erste Mini-Krise im Keim ersticken. In der Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem VC Wiesbaden und SC Potsdam.

Das ist passiert

- Bundesliga: Mourinho angeblich Thema beim BVB

Lucien Favre soll beim BVB nicht mehr unantastbar sein. Der derzeit vereinslose Startrainer José Mourinho ist angeblich als möglicher Nachfolger im Gespräch. (Zum Bericht)

- Paralympics: Tod nach Sterbehilfe

Die belgische Paralympicssiegerin Marieke Vervoort ist tot. Die 40-Jährige, die an einer unheilbaren Muskelkrankheit litt, beendet ihr Leben durch Sterbehilfe. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Lärmschutz - SCF vor Stadion-Problem

Dem SC Freiburg droht noch vor der Eröffnung des neuen Stadion ein Desaster. Wegen Lärmschutz-Auflagen darf der Bundesligist fast nur am Samstagnachmittag ran. (Zum Bericht)

- UEFA Youth League: FCB-Beschwerde nach Attacke

Beim FC Bayern beginnt nach der Hooligan-Attacke am Rande des Youth-League-Spiels die Aufarbeitung. Medien-Direktor Stefan Mennerich erklärt das Vorgehen. (Zum Bericht)

- UEFA: EM 2024 - Telekom erwirbt TV-Rechte

Die Telekom hat sich die Medien-Rechte für die Heim-EM 2024 gesichert. ARD und ZDF müssen auf Sublizenzen hoffen. (Zum Bericht)

- Verletzung: Bayern nennt Diagnose bei Hernández

Der FC Bayern bestätigt die bittere Diagnose für Lucas Hernández. Der Franzose fällt nach seiner erlittenen Verletzung gegen Piräus für längere Zeit aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Leipzig empfängt St. Petersburg

RB Leipzig braucht am 3. Spieltag der Champions League im Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg einen Sieg, um die erste kleinere Krise unter Trainer Julian Nagelsmann im Keim zu ersticken. (Champions League: RB Leipzig - Zenit St. Petersburg ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: BVB bei Inter Mailand gefordert

Borussia Dortmund steht am 3. Spieltag der Champions League vor einem wegweisenden Duell. Der Vizemeister gastiert beim italienischen Spitzenteam Inter Mailand und könnte mit einem Erfolg bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gehen. (Champions League: Inter Mailand - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: Ajax will dritten Sieg

Ajax Amsterdam ist nach dem Einzug ins CL-Halbfinale in der vergangenen Saison und der geglückten Qualifikation in dieser mit zwei Siegen optimal in die Gruppenphase gestartet. Gegen den FC Chelsea wartet nun aber ein harter Brocken auf das Team von Trainer Erik ten Hag. (Champions League: Ajax Amsterdam - FC Chelsea ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball: Wiesbaden trifft auf Potsdam

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause - mit vielen TV-Livespielen. Am 3. Spieltag bekommt es der VC Wiesbaden mit dem SC Potsdam zu tun. Potsdam schaffte es in der Vorsaison bis ins Halbfinale, unterlag dort dem SSC Palmberg Schwerin. (Volleyball-Bundesliga: VC Wiesbaden - SC Potsdam ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der Anstoß des "Superclasicos" verzögert sich um 15 Minuten, weil die legendäre "Bombonera" von unzähligen Papierschnipseln befreit werden muss. Es folgt ein wilder Fight.