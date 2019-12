Die Verantwortlichen im deutschen Biathlon reagieren auf das Debakel von Hochfilzen.

Drei Tage nachdem Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung in der Bundesliga verloren hat, wollen die Fohlen heute mit einem Sieg gegen Aufsteiger Paderborn zumindest wieder nach Punkten mit Spitzenreiter RB Leipzig gleichziehen.

Der FC Bayern ist derweil zu Gast beim SC Freiburg, Schalke muss ohne den gesperrten Stammtorwart Alexander Nübel zum VfL Wolfsburg. In der spanischen La Liga kommt es zum "Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Mit Nico Kurz und Gabriel Clemens greifen bei der Darts-WM im Alexandra Palace die ersten Deutschen ins Geschehen ein.

Das ist passiert

- Drei Biathletinnen aus Kader gestrichen

Der katastrophale Saisonauftakt der deutschen Biathletinnen hat Folgen. Bundestrainer Mark Kirchner ersetzt drei Athletinnen im Kader für den nächsten Weltcup. (Zum Bericht)

- China entfernt Özil aus Spiel

Arsenal-Star Mesut Özil kritisierte kürzlich China für den Umgang mit den Uiguren. Nun reagiert der Herausgeber einer Fußball-Simulation drastisch. (Zum Bericht)

- Rummenigge nennt Trainer-Kriterien

Karl-Heinz Rummenigge sieht die Entwicklung des FC Bayern unter Hansi Flick positiv. Zudem verrät er, welche Kriterien ein Trainer bei Bayern erfüllen muss. (Zum Bericht)

- Brady zu schlecht für den Super Bowl

Tom Brady wird erstmals seit 2008 nicht für den Pro Bowl nominiert. Nicht die einzige gerissene Serie der Patriots. Lamar Jackson führt gleich zwölf Ravens an. (Zum Bericht)

- Guardiola äußert sich zu Sané

Leroy Sané will angeblich bereits im Winter von Manchester City zum FC Bayern München wechseln. Der Transfer-Poker hat trotzdem noch einige Unwägbarkeiten. (Zum Bericht)

- Gensheimer führt DHB-Team zur EM

Uwe Gensheimer ist bereits seit 2014 der Kapitän des DHB-Teams. Der Weltklasse-Linksaußen wurde in dem Amt nun von Bundestrainer Christian Prokop bestätigt. (Zum Bericht)

- Nächster EM-Ausfall für Deutschland

Fabian Wiede wurde bei der Heim-WM 2019 in das All-Star-Team gewählt. Nun fällt der Linkshänder aufgrund einer Schulter-Operation für die EM im Januar aus. (Zum Bericht)

- Lippmann erneut Volleyballerin des Jahres

Louisa Lippmann bleibt das Maß aller Dinge im deutschen Frauen-Volleyball. Die 25-Jährige wird erneut Volleyballerin des Jahres. Bei den Männern gibt es eine Überraschung. (Zum Bericht)

- Bö nimmt Babypause

Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö verzichtet im Januar auf einen Start bei den Weltcup-Rennen. Die Gründe sind rein privater Natur. (Zum Bericht)

- Große Ehre für Haaland

Große Auszeichnung für Shootingstar Erling Haaland! Der Norweger wird zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Zwei Bundesliga-Stars haben das Nachsehen. (Zum Bericht)

- Vuelta mit legendärer Bergankunft

Die Spanien-Rundfahrt im kommenden Jahr verspricht wieder einige spannende Bergankünfte. Die Vuelta führt auch auf den legendären Col du Tourmalet. (Zum Bericht)

- BMW holt Auer in die DTM zurück

BMW wird in der kommenden DTM-Saison auf den ehemaligen Mercedes-Fahrer Lucas Auer setzen. Dafür muss ein schwedischer Fahrer seinen Platz räumen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- La Liga: "Clásico" steigt in Barcelona

Am Mittwochabend ist es endlich wieder soweit: Der "Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid findet statt (La Liga: FC Barcelona - Real Madrid, ab 20 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Die Voraussetzungen könnten spannender nicht sein, denn die beiden spanischen Erzrivalen begegnen sich aktuell auf Augenhöhe.

- Bundesliga: Top-Trio Bayern, Gladbach und Schalke muss ran

Die Spitzenteams der Bundesliga befinden sich im Kampf um die vorderen Plätze. Während Borussia Mönchengladbach durch einen Sieg gegen Aufsteiger Paderborn (ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) wieder zu Platz eins aufschließen kann, brauchen Bayern München beim SC Freiburg (ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) und Schalke 04 beim VfL Wolfsburg (ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) einen Sieg, um den Abstand nach ganz oben gering zu halten.

Das müssen Sie heute sehen

- Darts-WM LIVE, 6. Tag: Deutsches Duo greift ein

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht (Darts-WM, 1. und 2. Runde: ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Am Mittwoch sind Gabriel Clemens und Nico Kurz gefordert.

- Volleyball, Frauen-Bundesliga LIVE: Münster erwartet Wiesbaden

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause - mit vielen TV-Livespielen. Am 10. Spieltag empfängt der USC Münster den VC Wiesbaden. Beide Teams wollen sich auch in dieser Saison für die Playoffs qualifizieren. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten könnte dabei am Ende entscheidende sein. (Volleyball, Frauen-Bundesliga: USC Münster - VC Wiesbaden, ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Das Video-Schmankerl des Tages

Fallon Sherrock schreibt bei der Darts-WM Geschichte. Die 25-Jährige holt als erste Frau einen Sieg im Ally Pally, glänzt mit einer 180er-Show und einem High-Finish.