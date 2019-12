In der Champions League geht es am Abend um Alles. Borussia Dortmund braucht für ein Weiterkommen mehr Punkte als Inter Mailand und hofft auf Schützenhilfe aus Barcelona.

Titelverteidiger FC Liverpool geht zwar als Gruppenerster in den letzten Spieltag, kann beim FC Salzburg aber dennoch noch ausscheiden. RB Leipzig kämpft im Spiel gegen Lyon um den Gruppensieg.

Am Abend setzt es bereits für den 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart eine Niederlage. Dem FC Arsenal gelingt dagegen ein Befreiungsschlag.

Das ist passiert

- Stuttgart schlägt den Club

Der VfB Stuttgart hat seine Heimstärke erneut unter Beweis gestellt und sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter besiegte den 1. FC Nürnberg dank einer starken zweiten Halbzeit mit 3:1 (0:1) und schoss den Club noch tiefer in die Krise. (Zum Bericht)

- Arsenal gelingt Befreiungsschlag

Der FC Arsenal hat in der Premier League einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Mit Mesut Özil und Nationaltorhüter Bernd Leno in der Startelf gewannen die Gunners das Londoner Derby bei West Ham United mit 3:1 (0:1) und beendeten ihre Serie von neun Pflichtspielen ohne Erfolg. Es war auch der erste Sieg für das Interimstrainer-Gespann Fredrik Ljungberg und Per Mertesacker. (Zum Bericht)

- NFL: Nächster Patriots-Betrugsskandal droht

Zwölf Jahre nach "Spygate" haben die New England Patriots in der NFL wieder Ärger wegen illegaler Videoaufnahmen. Im Auftrag des Super-Bowl-Champions filmte am vergangenen Wochenende ein Produktionsteam aus dem Pressebereich das Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals (27:19), nächster Gegner der Patriots. Die NFL hat eine Untersuchung eingeleitet. (Zum Bericht)

- Barca verzichtet auf Messi und ter Stegen

Die Hoffnung auf Schützenhilfe vom FC Barcelona ist bei Borussia Dortmund vor dem Gruppenfinale der Champions League gegen Slavia Prag (Dienstag, 21.00 Uhr) stark gesunken. Lionel Messi, teilte Barca am Montagnachmittag mit, steht nicht im Kader für das aus BVB-Sicht enorm wichtige Parallelspiel bei Inter Mailand. Auch Marc-Andre ter Stegen wird nicht zum Einsatz kommen, bestätigte Barca-Trainer Ernesto Valverde. (Zum Bericht)

- Topscorer Schröder führt OKC zum Sieg

Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in der NBA zum nächsten Sieg geführt. Einen Tag nach seiner Glanzleistung gegen die Portland Trail Blazers war der deutsche Nationalspieler - von der Bank kommend - beim 104:90-Erfolg gegen die Utah Jazz erneut der Sieggarant und Topscorer seines Teams. (Zum Bericht)

- Nationals-Star winkt Rekordvertrag

Die Washington Nationals haben sich mit Stephen Strasburg auf einen neuen Rekordvertrag in der MLB geeinigt. Der Starting Pitcher soll nach US-Medienberichten beim amtierenden World-Series-Sieger einen neuen Kontrakt über sieben Jahre unterschreiben, der ihm mit insgesamt 245 Millionen Dollar einbringt. (Zum Bericht)

- Eagles feiern Comeback-Sieg in New York

Im letzten Spiel der Woche 14 haben die Philadelphia Eagles zuhause gegen die New York Giants dank eines Mega-Comebacks mit 23:17 gewonnen. Nachdem die Gäste lange Zeit geführt haben, konnte Philadelphia mit einem Touchdown in der Overtime das Spiel noch drehen. (Zum Bericht)

- Rieder verhilft Calgary zum Sieg

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat den Calgary Flames in der NHL zum fünften Sieg in Serie verholfen. Der 26-Jährige steuerte beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung bei Colorado Avalanche im letzten Drittel einen Assist zum zwischenzeitlichen 4:2 durch Michael Frolik bei. Torhüter Philipp Grubauer fehlte im Kader der Gastgeber aus Denver. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- BVB braucht Schützenhilfe fürs Achtelfinale

Für ein Weiterkommen in der Champions League muss Borussia Dortmund gegen Slavia Prag mehr Punkte holen als Inter Mailand. Das Team von Lucien Favre hofft auf Schützenhilfe (Champions League: Borussia Dortmund - Slavia Prag ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Leipzig muss für den Gruppensieg punkten

RB Leipzig tritt am letzten Vorrunden-Spieltag der Champions League in Lyon an. Obwohl die Nagelsmann-Truppe schon sicher weiter ist, geht es noch um den Gruppensieg (Champions League: Olympique Lyon - RB Leipzig ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Liverpool im Endspiel bei Salzburg

Der FC Liverpool geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag, kann beim FC Salzburg aber sogar noch ausscheiden. Für den Titelverteidiger droht bei ungünstigem Verlauf ein Desaster (Champions League: FC Salzburg - FC Liverpool ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Was macht eigentlich Renato Sanches. Der Europameister und Golden Boy von 2016 ist zum OSC Lille geflüchtet. Seine Bilanz ist bisher aber sehr mager.