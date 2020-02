Am Dienstag wird es für den FC Bayern ernst. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wartet auf die Münchner das Gastspiel beim FC Chelsea. Und auch im anderen Spiel geht es rund. Dort empfängt der SSC Neapel den FC Barcelona.

In der DEL versuchen die Kölner Haie bereits zuvor ihre Pleitenserie endlich zu beenden. Gegner sind dabei die Wolfsburg Grizzlys.

Bereits am Abend äußerte sich Niko Kovac in einer TV-Sendung und sprach über seine Zeit beim FC Bayern. In der Bundesliga musste die Eintracht gegen Union Berlin eine bittere Pleite hinnehmen.

Anzeige

SPORT1 präsentiert jeden Morgen das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Am frühen Vormittag liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Kovac bricht sein Schweigen

Im November 2019 wird Niko Kovac als Trainer des FC Bayern entlassen. Nun bricht der 48-Jährige sein Schweigen und blickt auf die Zeit beim Rekordmeister zurück. (Zum Bericht)

- Ehrmann wehrt sich gegen Vorwürfe

Nach der Entlassung von Gerry Ehrmann beim FCK fliegen die Fetzen. Bei SPORT1 wehrt sich der geschasste Torwarttrainer gegen die Vorwürfe des Klubs. (Zum Bericht)

- Union feiert Sieg in Frankfurt

Mit einem Überraschungssieg von Union Berlin bei Eintracht Frankfurt geht der 23. Spieltag zu Ende. Zwei Abwehrpatzer besiegeln die Pleite der Hessen. (Zum Bericht)

- Wilder beklagt sich über Ring-Kostüm

Deontay Wilder gibt seinem extravaganten Outfit eine Mitschuld an der Niederlage gegen Tyson Fury. Wegen seinem Kostüm habe er früh in den "Überlebens-Modus" gehen müssen. (Zum Bericht)

- Kobe-Witwe verklagt Helikopter-Firma

Emotionaler Tag für Vanessa Bryant. Die Witwe des verstorbenen Kobe Bryant hält nicht nur eine bewegende Trauerrede, sondern verklagt auch den Helikopter-Betreiber. (Zum Bericht)

- Reds mühen sich gegen Kellerkind

Liverpool wendet gegen West Ham die erste Niederlage in dieser Premier-League-Saison ab. Mohamed Salah und Sadio Mané drehen einen Rückstand noch in einen Sieg. (Zum Bericht)

- Mavs siegen nach Doncic-Schreck

Die Dallas Mavericks landen nach einer starken ersten Hälfte einen Pflichtsieg gegen Minnesota, Luka Doncic knickt früh um. Bradley Beal wandelt auf Kobe Bryants spuren. (Zum Bericht)

- Kahun muss Pittsburgh verlassen

Am letzten Tag der Transferperiode wird Dominik Kahun überraschend getradet. Für den deutschen Nationalspieler ist der Wechsel sportlich nicht unbedingt eine Verbesserung. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Champions League: Bayern zu Gast bei Chelsea

Es wird ernst für die Bayern. Am Abend steht das Achtelfinalhinspiel der Champions League an. Das Team von Trainer Hansi Flick tritt an der Stamford Bridge in London Beim FC Chelsea an. Die Münchner wollen Revanche für das 2012 verlorene "Finale dahoam" (Champions League: FC Chelsea - FC Bayern München, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Champions League: Neapel gegen Barcelona

Nicht nur die Bayern spielen am Abend in der Champions League, auch der FC Barcelona will den Grundstein für den Viertelfinaleinzug legen. Das Team von Trainer Quique Setién muss bei SSC Neapel antreten. (Champions League: SSC Neapel - FC Barcelona, 21 Uhr im LIVETICKER).

- DEL: Haie gegen Grizzlys

Die Kölner Haie können gegen die Wolfsburg Grizzlys Historisches erreichen - wenn sie verlieren. Eine Niederlage wäre die 18. in Folge und damit Einstellung des Negativrekords der Schwenninger Wild Wings. Mit dem neuen Trainer Uwe Krupp soll gegen Wolfsburg der Turnaround gelingen. (DEL: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Bildergalerie Die längsten Niederlagenserien im Sport 17 Bilder

Das müssen Sie sehen

- Volleyball LIVE - Bundesliga

Die Volleyball Bundesliga der Männer hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause - mit so vielen TV-Livespielen wie nie zuvor. Amtierender Meister sind die Berlin Recycling Volleys, die am 18. Spieltag bei den SWD powervolleys Düren zu Gast sind. Während Berlin bisher eine starke Saison spielt und ganz vorn mitmischt, kämpft Düren um das Erreichen der Playoffs. SPORT1 überträgt die Partie ab 18.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fantalk LIVE

Es ist wieder Champions League - und SPORT1 ist mittendrin. Am Abend steht wieder der Fantalk auf dem Programm. Im Münchner Marriott Hotel diskutieren Moderator Thomas Helmer und Trainer-Legende Peter Neururer, Ex-Bayern-Star Mario Basler, Comedian Oliver Pocher, Tobias Holtkamp (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Hartwig Thöne (SPORT1) über Themen aus dem nationalen und internationalen Fußball - mit Fokus auf die CL-Spiele. SPORT1 überträgt den Fantalk ab LIVE ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1 sowie im LIVESTREAM auf SPORT1.de

Das Video-Schmankerl des Tages

Momentan läuft es nicht bei PSG-Superstar Neymar. Zuletzt hatte er sich beschwert, zu wenig zu spielen. Doch in der Partie gegen Bordeaux steht er sich selbst im Weg.