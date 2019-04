Zum Auftakt der FIA World Rallycross Championship (SERVICE: Die WRX im SPORT1-Datencnenter) in Abu Dhabi rauscht Timo Scheider souverän ins Finale. Dort hat er aber dann Technikprobleme und muss sich am Ende mit Rang sechs begnügen. Den Sieg holt sich Marcus Grönholm vor Kevin Hansen und Liam Doran.

Nachdem Timo Scheider im letzten Jahr nur an einigen WRX-Rennen teilgenommen hatte, fährt er 2019 wieder eine komplette Saison. Bis zum Finale lief es auch richtig gut für den 40-Jährigen. Mit seinem SEAT Ibiza zeigte er für das All-Inkl.com Münnich-Motorsport Team besonders im vierten Qualifying eine starke Leistung und rauschte als Zweitplatzierter seines Laufs ins Finale. Insgesamt brannte er die drittschnellste Zeit in den Asphalt.

Technikpech im Finale

Daher rechnete sich der Lahnsteiner auch fürs Finale einiges aus. Zu Beginn des Finallaufs sah alles nach einem guten Rennen für Scheider aus. Vorne lieferten sich Grönholm und Hansen einen heißen Fight um die Führungsposition. Scheider lag direkt dahinter in Lauerstellung, um mögliche Fehler des Führungsduos auszunutzen.

Aber in Runde vier entschied sich dann sowohl an der Spitze als auch für Scheider das Rennen. Vorne kam es zu einer kleinen Kollision, aus der Grönholm profitieren und die Führung übernehmen konnte. Diese gab der Finne dann auch nicht mehr ab.

Für Timo Scheider nahm das Rennen ein schlechteres Ende. Gegen Ende der vierten Runde wurde Scheider plötzlich immer langsamer. Anscheinend hatte sich bei seinem SEAT Ibiza der technische Fehlerteufel eingeschlichen, weswegen er am Ende bis auf Rang sechs durchgereicht wurde.

WRX-Highlights auf SPORT1

Die nächste Station der FIA World Rallycross Championship ist am 27. Spril in Barcelona. Die Highlights der World RX in Abu Dhabi werden am Sonntag auf SPORT1 gezeigt. (Motorsport - FIA World Rallycross Championship: Sonntag, 7. April, ab 23.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)