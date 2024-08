Neuer DBB-Trainer Mumbrú: Ist er dem Herbert-Erbe gewachsen?

Der neue Bundestrainer der Basketball -Nationalmannschaft heißt Álex Mumbrú. Der Spanier wurde am Donnerstag offiziell vom DBB vorgestellt - und zeigte sich voller Vorfreunde: „Ich bin sehr begeistert, die Gelegenheit zu bekommen, Head Coach einer der besten Nationalmannschaften der Welt zu sein“, so der neue Bundestrainer.

Mumbrú wurde Weltmeister und Europameister

Mumbrú, geboren am 12. Juni 1979 in Barcelona, begann seine Basketballkarriere in jungen Jahren bei Sant Josep Badalona, dem Farmteam von Joventut. Schon in der Saison 1997/98 zeigte er sein bemerkenswertes Talent, das ihn schließlich in die A-Mannschaft von Joventut führte.