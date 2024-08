Beach-Volleyball: Letzter Akt für Legenden-Trio

Die 32. Deutschen Beach-Volleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand werden zum emotionalen Abschied für Laura Ludwig, Kira Walkenhorst und Isabel Schneider.

Die 32. Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand stehen ganz im Zeichen des Abschieds. Vom 29. August bis 1. September kämpfen an der Ostsee die 16 besten Teams pro Geschlecht um den Titel.

Ludwig, Walkenhorst und Schneider haben in ihrer Karriere große Erfolge gefeiert und werden im Rahmen der Meisterschaften gebührend verabschiedet. Ludwig spielt ihr letztes Turnier an der Seite von Louisa Lippmann, Schneider und Walkenhorst gehen gemeinsam auf Abschiedstournee.

Die Olympiasiegerinnen von Rio 2016, Ludwig und Walkenhorst, werden am Finalsonntag besonders geehrt. Es ist die letzte Chance für die Beach-Volleyball -Fans, die drei Legenden spielen zu sehen, denn alle drei haben nach der DM ihr Karriereende angekündigt.

Ehlers und Wickler bei Männern Favoriten

Für die Fans gibt es nicht nur sportliche Highlights, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Vor den ersten Spielen am Donnerstagmorgen wird am Mittwochabend die Award-Show der German Beach Tour 2024 veranstaltet. In den folgenden Tagen erwarten die Zuschauer verschiedene Partys und Events.