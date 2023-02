Darts live auf SPORT1: UK Open 2023 mit Gabriel Clemens im TV und Stream

Darts-Spektakel live!

Die UK Open werden im englischen Butlin‘s Minehead Resort zum 21. Mal ausgetragen -und SPORT1 ist vom 3. bis zum 5. März live im Free-TV und im kostenlosen Stream dabei. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die UK Open sind ein besonderes Turnier und werden häufig auch als der „FA Cup des Darts“ bezeichnet. Grund: Zu Beginn jeder Runde werden die Paarungen neu ausgelost, die Setzliste spielt dabei keine Rolle. So sind schon recht früh im Wettbewerb Duelle mit zwei Topstars möglich. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

UK Open Darts 2023: Die Teilnehmer

Mit von der Partie sind alle 128 Inhaber einer Tour Karte - und damit alle großen Namen des Dartssports. Diese greifen je nach Positionierung in der Weltrangliste in unterschiedlichen Runde in ein. Außerdem nehmen auch die jeweils acht besten Spieler der Challenge Tour und der Development Tour Order of Merit 2022 teil.

Der Rest des Feldes wird mit 16 qualifizierten Amateuren aufgefüllt. Der am besten gesetzte deutsche Teilnehmer ist Gabriel Clemens, der aktuellen Nummer 19 der PDC Order of Merit.

Der Modus bei den UK Open 2023

Gespielt wird im K.o.-System. Zu Beginn sind 160 Teilnehmer im Rennen. Von den Tour-Card-Inhabern nehmen in Runde eins alle Spieler ab Position 97 abwärts teil. In der zweiten Runde greifen die Spieler ab Rang 65 ein. In der dritten Runde ist man ab Platz 33 gefordert, danach kommen auch die besten Spieler zum Einsatz.

In den ersten drei Runden wird jeweils im Format „best of 11 legs“ gespielt. Ab der 4. Runde heißt es dann „best of 19″, im Halbfinale wird auf „best of 21″ umgestellt. Im selben Format findet auch das Endspiel statt, dass Danny Noppert im Vorjahr gegen Weltmeister Michael gewann.

Rekordsieger, Preisgeld: Fakten zum Darts-Kracher

Ausrichter des Turniers ist der PDC-Verband, gespielt wird es seit 2003. Legende Phil Taylor ist Rekordsieger mit insgesamt fünf Titeln. Michael van Gerwen und James Wade konnten dreimal triumphieren. Raymond van Barneveld gewann das Turnier zweimal.

Für 2023 wurde das Preisgeld auf 600.000 Pfund (680.450 Euro) aufgestockt. Der Sieger soll davon den größten Anteil bekommen, 110.000 Pfund ist der Triumph wert.

So sehen Sie die UK Open 2023 live im TV & Stream: