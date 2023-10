Darts: Humphries schreibt Geschichte im World Grand Prix

Er hat es geschafft! Luke Humphries hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Major-Turnier gewonnen und damit eine englische Sieglos-Serie beendet.

Im Finale des World Grand Prix bezwang er Gerwyn Price mit 5:2 nach Sätzen und ist damit der erste Engländer seit 2013, der die begehrte Trophäe in die Höhe strecken darf.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Darts: Humphries und Price liefern sich irren Showdown

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Price versuchte mit dieser Wucht mitzuhalten, kam jedoch zu selten in die Checkout-Gelegenheit. So verlor der Iceman nicht nur den zweiten Satz, sondern hatte auch in den nächsten zwei Durchgängen kaum eine Chance, obwohl er im dritten Satz durchschnittlich mehr als 100 Punkte erzielte.