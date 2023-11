Nach Trennung: Darts-Profi denkt ans Aufhören

Darts-Profi erwägt ernsthaft aufzuhören

Sogar so schwer, dass der Darts-Profi ernsthaft in Erwägung zieht, seine Karriere zu beenden. „Ich berate mich jetzt intensiv mit den Leuten in meinem Umfeld. Letzte Woche habe ich schon vielen Leuten gesagt, dass ich wirklich aufhöre, dass ich damit fertig bin“, stellte Kleermarker klar.

„Ich hatte eine weitere Frustrationsbombe in meinem Kopf, und das ist für mein Spiel einfach nicht förderlich. Schon gar nicht auf dem aktuellen Niveau (in der PDC, Anm. d. Red.). Dort ist das Niveau einfach so hoch, man muss körperlich und geistig 100 Prozent geben und das schaffe ich dieses Jahr einfach nicht. Wenn ich etwas tue, dann will ich es mit vollem Einsatz tun“, erklärte er.