Premier League Darts: Start mit Littler, van Gerwen & Humphries LIVE auf SPORT1 im TV & Ticker

Das Debüt Luke Littler überstrahlt schon jetzt alles, ohne das der WM-Shootingstar und Vizeweltmeister überhaupt einen Pfeil in der Premier League Darts geworfen hat. Nach seiner knappen Final-Niederlage bei der Darts-WM 2024 geht der Youngster als Mitfavorit an den Start - und hat Großes im Sinne.

Am Donnerstag, 1. Februar (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Liveticker) wird es für Littler und Co zum ersten Mal ernst beim Aufgalopp in die Premier League Darts, die 16 Spieltage umfasst und für die Top-4-Spieler mit den Halbfinals und Finale am 23. Mai endet. Mit dabei sind Weltmeister Luke Humphries sowie die besten vier der Weltrangliste, der PDC Order of Merit, mit auch Michael van Gerwen, Michael Smith und Nathan Aspinall.