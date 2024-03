Mit 13 schockte er in Frankfurt die Darts-Welt: So erging es ihm

„Boom Boom“ Leighton Bennett ist erst 18 Jahre alt – trotzdem ist es mittlerweile schon exakt fünf Jahre her, dass er die Darts-Welt erstmals in größeres Erstaunen versetzt hat.

Leighton Bennett kämpft noch um den Anschluss an die Weltspitze

Während Littler im Winter mal eben bei seinem WM-Debüt das Finale in Ally Pally erreicht hat, ist der ein Jahr ältere Bennett noch nicht in der Weltspitze angekommen.

Das Talent aus der Grafschaft Lincolnshire steht aktuell auf Platz 98 der Weltrangliste. Am Montag kassierte Bennett beim Players Championship 5 in Hildesheim eine klare Zweitrunden-Niederlage gegen Michael van Gerwen (1:6). Auch an Tag 2 geht Bennett als Außenseiter ins Rennen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)