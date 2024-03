Darts-Eklat in England hat Folgen

Die zuständige Darts Regulation Authority (DRA) hat am Dienstag mitgeteilt, dass Smith-Neale vorläufig von allen von ihr sanktionierten Turnieren verbannt ist, als Spieler wie als Zuschauer. Smith-Neale dürfe in Berufung gehen, eine Anhörung werde noch angesetzt.

Der Vorfall, für den Smith-Neale büßen muss, ereignete sich am 9. März bei den Nuneaton Darts Open in Warwickshire. Aufnahmen der Sicherheitskamera zeigen, wie Smith-Neale nur Sekunden nachdem seine Niederlage feststand, auf seinen siegreichen Gegner einschlug. Ob es andere Gründe für den Vorfall gab als die offensichtlichen, ist unklar.

PDC reagiert auf Vorfall

Die Professional Darts Corporation (PDC) hatte die Disziplinarinstanz schon am Montag informiert: „Die PDC ist sich eines Videos von einer nicht angeschlossenen Veranstaltung bewusst, das einen Tourkarteninhaber zeigt und in den sozialen Medien kursiert. Die Darts Regulation Authority wurde informiert und untersucht dies entsprechend.“

Smith-Neale (Nummer 82 in der Order of Merit) wurde kürzlich von Patrick Geeraets in der ersten Runde der UK Open besiegt. Im Februar verlor der Engländer gegen Raymond van Barneveld in der Players Championship.