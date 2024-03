Darts: Ex-Profi warnt "Pikachu" vor Folgen nach Zoff

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Zwar haben sich die beiden Spieler mittlerweile wieder ausgesöhnt , doch ein Ex-Profi befürchtet, dass das Thema noch nicht vorbei ist. „Ich bin mir sicher, dass die Fans ihm das nachtragen werden“, meinte Ex-Profi Paul Nicholson in einem Podcast, der vor der Entschuldigung aufgenommen wurde.

Ex-Profi gibt „Pikachu“ wichtigen Rat

Der Australier muss wissen, wovon er redet. Der einstige Bad Boy des Sports sorgte er mit seiner Spielweise immer wieder für Kritik. Deswegen rät er Pietreczko nun: „Was von hier an passiert, liegt nur an ihm.“

Einen Makel habe der 29-Jährige allerdings noch. „Offensichtlich hat er es in diesem Moment, und auch in anderen Momenten zuvor, nicht perfekt gehandelt“, merkte Nicholson an.