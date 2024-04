Darts: Littler lässt Merk keine Chance

Luke Littler war für Arno Merk eine Nummer zu groß. Beim NEO.bet European Darts Grand Prix in Sindelfingen kassierte der Deutsche gegen den Shootingstar eine 0:6-Pleite. Nach knapp zehn Minuten war die Lehrstunde vorbei. Merk kam im Average auf 67,54. Littler überzeugte mit 101,33.

Deutsch-deutsches Duell für Clemens

Ein Ausrufezeichen setzte Martin Schindler. Der Turniersieger der NEO.bet European Darts Grand Prix in Riesa knüpfte mit einem 6:2 gegen den jungen Niederländer Gian van Veen an seine zuletzt starken Leistungen an. Vor allem sein Average war bärenstark: 108,82.