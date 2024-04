Premier League Darts live im Free-TV bei SPORT1: Luke Littler will Spitze verteidigen

Die niederländische Hafenstadt Rotterdam begrüßt am Donnerstag die großen Stars der Darts-Szene zum 12. Spieltag der Premier League, die spannender nicht sein könnte.

WM-Wunderkind Luke Littler scheiterte am vergangenen Spieltag im Finale an Michael van Gerwen, der sich in dieser Woche auf packende Duelle vor Heimpublikum freuen darf. Trotz seiner 3:6-Niederlage führt der 17-jährige Engländer die Tabelle des Wettbewerbs weiterhin an. Auch mit Weltmeister Luke Humphries ist zu rechnen, wenn live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und auf YouTube die Pfeile in Rotterdam fliegen.

Alle Fans können sich bereits live ab 19:30 Uhr mit einer neuen Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“ auf den Spieltag einstimmen. Per Live-Schalte sind dieses Mal Michael van Gerwen und der deutsche Darts-Profi Martin Schindler, der sensationell die International Darts Open in Riesa gewonnen hat, zu Gast.

Premier League Darts live: Wer holt den Tagessieg?

Luke Littler verpasste in der vergangenen Woche denkbar knapp einen dritten Tagessieg in Folge. Im Finale von Birmingham scheiterte er an Michael van Gerwen, der nach zuletzt durchwachsenen Leistungen eine starke Performance lieferte und dank der fünf Punkte den Anschluss an die Tabellenspitze hält.

Zuvor hatte der Niederländer sich gegen Nathan Aspinall (6:4) und Michael Smith (6:4) durchgesetzt. Littler schaltete auf dem Weg ins Finale zunächst Rob Cross (6:5) und Weltmeister Luke Humphries (6:5) aus. Letzterer konnte, trotz der Final-Niederlage des 17-Jährigen, die Tabellenführung nicht zurückerobern und bleibt mit insgesamt 24 Zählern auf dem zweiten Rang.

Littler liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz 1. Die Abstände zwischen den Spitzenpositionen bleiben eng, an jedem Spieltag ist alles für die Darts-Stars möglich, so auch in Rotterdam. Der wiedererstarkte van Gerwen kann sich dabei auf das heimische Publikum freuen, es ist das einzige Gastspiel der Premier League Darts in den Niederlanden in dieser Saison.

Austragungsort des 12. Spieltags ist die ausverkaufte Ahoy Arena. Nach Berlin ist Rotterdam erst der zweite Spielort auf europäischem Festland, an dem die Premier League gastiert. Knapp 16.000 in Oranje gekleidete Fans werden am Donnerstagabend erwartet, das niederländische Darts-Publikum ist für ausgelassene Stimmung und große Begeisterung für den Wettbewerb bekannt.