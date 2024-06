Darts: Boxkampf? Littler lässt aufhorchen

Luke Littler zählt zu den begehrtesten Personen in England. Durch seine Erfolge erlebt das 17 Jahre alte Darts-Wunderkind einen großen Hype. Nun wurde ihm gar angeboten, einen Promi-Boxkampf auszutragen.

Littler: „Ich kann ihn nicht leiden“

Er führte weiter aus und ging dabei auf einen möglichen Gegner ein: „Es ist ein echter Kämpfer, kein Dartspieler. Ob ich ihn mag? Nein. Beavo. Er schluckt einfach ganze Kartoffeln auf TikTok. Ich kann ihn nicht leiden. Er hat mir sogar eine Nachricht auf TikTok geschickt, in der er fragte: ‚Willst du mit mir Kebab essen gehen?‘ Ich habe ihn einfach ignoriert.“

In der Vergangenheit hat Misfits Boxing, derer CEO YouTuber KSI ist, einige Promi-Boxkämpfe um Influencerin und Boxerin Elle Brooke und Co. veranstaltet. Nach Littlers Aussagen seien sie hellhörig geworden.

„Ich habe ihm sofort eine Nachricht geschickt, als ich davon erfuhr“, sagte Moms Taylor von Misfits Boxing zu Talksport. Er berichtete, dass das Darts-Wunderkind schonmal bei seinen Veranstaltungen zu Gast gewesen sei und auch später im Jahr in Dublin bei einer Veranstaltung dabei sein werde.

Box-Veranstalter: „Natürlich ist die Tür immer offen“

Taylor erzählte jedoch auch, dass Littler vorerst einen Kampf ablehne: „Er sagte: ‚Ich mache nur Spaß, ich will noch nicht kämpfen‘.“

Der Veranstalter ergänzte, dass der 17-Jährige einen Kampf in der Zukunft aber nicht komplett ausschließe: „Natürlich ist die Tür immer offen. Das ist genau das, worum es bei Misfits Boxing geht. Es wäre also toll, ihn in der Zukunft zu haben.“